https://ria.ru/20230623/naryshkin-1879936325.html

Нарышкин назвал веру в возможность сокрушить Россию оружием заблуждением

Нарышкин назвал веру в возможность сокрушить Россию оружием заблуждением - РИА Новости, 23.06.2023

Нарышкин назвал веру в возможность сокрушить Россию оружием заблуждением

Западные элиты полагают, что Россию можно сокрушить силой оружия, но это глубокое заблуждение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:13

2023-06-23T10:13

2023-06-23T10:23

сергей нарышкин

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россия

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Западные элиты полагают, что Россию можно сокрушить силой оружия, но это глубокое заблуждение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия. Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО", - сказал Нарышкин в пятницу на пресс-конференции по теме всероссийской акции "Диктант Победы".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230623/uyazvimost-1879902688.html

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сергей нарышкин, запад, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, нато