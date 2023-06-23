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День балалайки: правда и легенды о русском инструменте - РИА Новости, 23.06.2023
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Культура
 
08:00 23.06.2023 (обновлено: 08:05 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/muzyka-1879783934.html
День балалайки: правда и легенды о русском инструменте
День балалайки: правда и легенды о русском инструменте - РИА Новости, 23.06.2023
День балалайки: правда и легенды о русском инструменте
Сегодня музыканты-народники отмечают День балалайки. У этого символа России интересная история, с ним связано множество любопытных фактов и легенд. Как и из... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:00
2023-06-23T08:05
культура
музыка
россия
сша
франклин рузвельт
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сегодня музыканты-народники отмечают День балалайки. У этого символа России интересная история, с ним связано множество любопытных фактов и легенд. Как и из чего делают инструмент, какого размера он бывает и что на нем можно сыграть — в материале РИА Новости. Откуда ты взялась: тайна русской балалайкиЕсть несколько версий происхождения слова "балалайка". Одна из самых распространенных — оно тюркское ("бала" — в переводе "дитя"). Играя на инструменте, убаюкивали ребенка. Колыбельные, лиричные или даже медитативные мелодии исполняют на нем и современные музыканты.Большинство исследователей считают, что балалайку изобрели задолго до XVII века, а 1688 год — это лишь первое документальное упоминание о ней. Многие специалисты уверены, что ее прародитель — домра, народный инструмент белорусов, украинцев и русских. А она, в свою очередь, произошла от азиатской домбры, попавшей на Русь во времена ордынского нашествия. Устройство балалайки: причем тут рыбыИзготавливают щипковый инструмент в основном из сосны. Но материалом могут послужить и древесина березы, клена, кедра, ясеня. Этих деревьев в России очень много, поэтому сырья во все времена было предостаточно. Но вот простой русскую красавицу не назовешь, ведь она может состоять из более чем 70 деталей. Основные — гриф, лопатка, дека, голосник, панцирь, струны и лады. Скрепляют их клеем, который изготавливают из подкожного слоя шкуры животных и пузырей осетровых рыб: в них содержится казеин, или клейный белок. Размером с человека: зачем нужна контрабас-балалайка Кстати, балалайки бывают нескольких видов: прима, секунда, альт, бас и контрабас. Размеры последней от основания до кончика грифа могут достигать 1,6 метра. Некоторые музыканты делают инструменты на заказ, поэтому длина может отличаться. Чем больше балалайка, тем толще ее струны, а значит, ниже звук. И когда в одном ансамбле собираются "все сестры одной семьи", получается объемное красивое звучание: от низких обертонов до самых высоких. Факты и мифы о балалайке: запрет в России и СШАСчитается, что этот инструмент пошел в народ после того, как в 1688-м его подарили юному Петру Алексеевичу, будущему императору: как раз этот факт и стал первым документальным упоминанием о балалайке. А вот батюшка Петра царь Алексей Михайлович музыку не любил и даже запрещал. Скоморохов за игру на ярмарках могли отправить в ссылку. Есть версия, что Европа впервые услышала русскую балалайку, когда Александр III отправил на Всемирную выставку в Париж Андреевский ансамбль. И еще один интересный факт, но неподтвержденный. Якобы президент США Франклин Рузвельт в 1940 году запретил игру на балалайке в Америке. То ли за пропаганду русскости, то ли в отместку за эмбарго ковбойских шляп в СССР. Запрет действовал десять лет, а последующие правители Штатов продлевали его. В 2010-м Барак Обама подписал новый документ, но с оговорками: продавать балалайки нельзя, но играть на них можно. Правда, американское посольство в России назвало этот указ мифом.
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музыка, россия, сша, франклин рузвельт
Культура, Музыка, Россия, США, Франклин Рузвельт

День балалайки: правда и легенды о русском инструменте

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВыступление группы Red Elvises на фестивале "Усадьба JAZZ" в Воронеже, 22 июля 2017 года
Выступление группы Red Elvises на фестивале Усадьба JAZZ в Воронеже, 22 июля 2017 года - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сегодня музыканты-народники отмечают День балалайки. У этого символа России интересная история, с ним связано множество любопытных фактов и легенд. Как и из чего делают инструмент, какого размера он бывает и что на нем можно сыграть — в материале РИА Новости.

Откуда ты взялась: тайна русской балалайки

Есть несколько версий происхождения слова "балалайка". Одна из самых распространенных — оно тюркское ("бала" — в переводе "дитя"). Играя на инструменте, убаюкивали ребенка. Колыбельные, лиричные или даже медитативные мелодии исполняют на нем и современные музыканты.
Большинство исследователей считают, что балалайку изобрели задолго до XVII века, а 1688 год — это лишь первое документальное упоминание о ней.
Многие специалисты уверены, что ее прародитель — домра, народный инструмент белорусов, украинцев и русских. А она, в свою очередь, произошла от азиатской домбры, попавшей на Русь во времена ордынского нашествия.

Устройство балалайки: причем тут рыбы

Изготавливают щипковый инструмент в основном из сосны. Но материалом могут послужить и древесина березы, клена, кедра, ясеня. Этих деревьев в России очень много, поэтому сырья во все времена было предостаточно.
Но вот простой русскую красавицу не назовешь, ведь она может состоять из более чем 70 деталей. Основные — гриф, лопатка, дека, голосник, панцирь, струны и лады.
Скрепляют их клеем, который изготавливают из подкожного слоя шкуры животных и пузырей осетровых рыб: в них содержится казеин, или клейный белок.

Размером с человека: зачем нужна контрабас-балалайка

Кстати, балалайки бывают нескольких видов: прима, секунда, альт, бас и контрабас. Размеры последней от основания до кончика грифа могут достигать 1,6 метра. Некоторые музыканты делают инструменты на заказ, поэтому длина может отличаться.
Чем больше балалайка, тем толще ее струны, а значит, ниже звук. И когда в одном ансамбле собираются "все сестры одной семьи", получается объемное красивое звучание: от низких обертонов до самых высоких.

Факты и мифы о балалайке: запрет в России и США

Считается, что этот инструмент пошел в народ после того, как в 1688-м его подарили юному Петру Алексеевичу, будущему императору: как раз этот факт и стал первым документальным упоминанием о балалайке. А вот батюшка Петра царь Алексей Михайлович музыку не любил и даже запрещал. Скоморохов за игру на ярмарках могли отправить в ссылку.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСолист Константин Игнатьев во время выступления нового состава Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве
Солист Константин Игнатьев во время выступления нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Солист Константин Игнатьев во время выступления нового состава Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве
Есть версия, что Европа впервые услышала русскую балалайку, когда Александр III отправил на Всемирную выставку в Париж Андреевский ансамбль.
И еще один интересный факт, но неподтвержденный. Якобы президент США Франклин Рузвельт в 1940 году запретил игру на балалайке в Америке. То ли за пропаганду русскости, то ли в отместку за эмбарго ковбойских шляп в СССР. Запрет действовал десять лет, а последующие правители Штатов продлевали его. В 2010-м Барак Обама подписал новый документ, но с оговорками: продавать балалайки нельзя, но играть на них можно. Правда, американское посольство в России назвало этот указ мифом.
Рублев Андрей. Святая Троица. 1425-1427
Жизнь "Троицы" в Третьяковке: что будет с легендарной иконой Андрея Рублева
21 июня, 16:54
 
КультураМузыкаРоссияСШАФранклин Рузвельт
 
 
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