https://ria.ru/20230623/muzyka-1879783934.html

День балалайки: правда и легенды о русском инструменте

День балалайки: правда и легенды о русском инструменте - РИА Новости, 23.06.2023

День балалайки: правда и легенды о русском инструменте

Сегодня музыканты-народники отмечают День балалайки. У этого символа России интересная история, с ним связано множество любопытных фактов и легенд. Как и из... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:00

2023-06-23T08:05

культура

музыка

россия

сша

франклин рузвельт

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сегодня музыканты-народники отмечают День балалайки. У этого символа России интересная история, с ним связано множество любопытных фактов и легенд. Как и из чего делают инструмент, какого размера он бывает и что на нем можно сыграть — в материале РИА Новости. Откуда ты взялась: тайна русской балалайкиЕсть несколько версий происхождения слова "балалайка". Одна из самых распространенных — оно тюркское ("бала" — в переводе "дитя"). Играя на инструменте, убаюкивали ребенка. Колыбельные, лиричные или даже медитативные мелодии исполняют на нем и современные музыканты.Большинство исследователей считают, что балалайку изобрели задолго до XVII века, а 1688 год — это лишь первое документальное упоминание о ней. Многие специалисты уверены, что ее прародитель — домра, народный инструмент белорусов, украинцев и русских. А она, в свою очередь, произошла от азиатской домбры, попавшей на Русь во времена ордынского нашествия. Устройство балалайки: причем тут рыбыИзготавливают щипковый инструмент в основном из сосны. Но материалом могут послужить и древесина березы, клена, кедра, ясеня. Этих деревьев в России очень много, поэтому сырья во все времена было предостаточно. Но вот простой русскую красавицу не назовешь, ведь она может состоять из более чем 70 деталей. Основные — гриф, лопатка, дека, голосник, панцирь, струны и лады. Скрепляют их клеем, который изготавливают из подкожного слоя шкуры животных и пузырей осетровых рыб: в них содержится казеин, или клейный белок. Размером с человека: зачем нужна контрабас-балалайка Кстати, балалайки бывают нескольких видов: прима, секунда, альт, бас и контрабас. Размеры последней от основания до кончика грифа могут достигать 1,6 метра. Некоторые музыканты делают инструменты на заказ, поэтому длина может отличаться. Чем больше балалайка, тем толще ее струны, а значит, ниже звук. И когда в одном ансамбле собираются "все сестры одной семьи", получается объемное красивое звучание: от низких обертонов до самых высоких. Факты и мифы о балалайке: запрет в России и СШАСчитается, что этот инструмент пошел в народ после того, как в 1688-м его подарили юному Петру Алексеевичу, будущему императору: как раз этот факт и стал первым документальным упоминанием о балалайке. А вот батюшка Петра царь Алексей Михайлович музыку не любил и даже запрещал. Скоморохов за игру на ярмарках могли отправить в ссылку. Есть версия, что Европа впервые услышала русскую балалайку, когда Александр III отправил на Всемирную выставку в Париж Андреевский ансамбль. И еще один интересный факт, но неподтвержденный. Якобы президент США Франклин Рузвельт в 1940 году запретил игру на балалайке в Америке. То ли за пропаганду русскости, то ли в отместку за эмбарго ковбойских шляп в СССР. Запрет действовал десять лет, а последующие правители Штатов продлевали его. В 2010-м Барак Обама подписал новый документ, но с оговорками: продавать балалайки нельзя, но играть на них можно. Правда, американское посольство в России назвало этот указ мифом.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

музыка, россия, сша, франклин рузвельт