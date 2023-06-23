https://ria.ru/20230623/moskva-1880062953.html
В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 23.06.2023
В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, больше всего на северо-востоке - 18 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:35
2023-06-23T17:35
2023-06-23T17:35
городское хозяйство москвы
москва
ювао (москва)
мосводосток
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, больше всего на северо-востоке - 18 миллиметров, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Сегодня в некоторых районах столицы прошел сверхинтенсивный ливень. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО - 18 миллиметров, ЮВАО - 16 миллиметров и ВАО - 15 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды - на улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала в ВАО, на улицах Ташкентская и Ферганская, шоссе Фрезер в ЮВАО. Уточняется, что основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток". "По прогнозам синоптиков, до конца суток возможны кратковременные дожди. Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается", - говорится в сообщении. Добавляется, что о временных скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр, на портал "Наш город". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в сообщении.
https://ria.ru/20230622/moskva-1879843652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, ювао (москва), мосводосток, общество
Городское хозяйство Москвы, Москва, ЮВАО (Москва), Мосводосток, Общество
В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков
До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, больше всего на северо-востоке - 18 миллиметров, сообщили в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Сегодня в некоторых районах столицы прошел сверхинтенсивный ливень. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО - 18 миллиметров, ЮВАО
- 16 миллиметров и ВАО - 15 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды - на улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала в ВАО, на улицах Ташкентская и Ферганская, шоссе Фрезер в ЮВАО.
Уточняется, что основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток
".
"По прогнозам синоптиков, до конца суток возможны кратковременные дожди. Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается", - говорится в сообщении.
Добавляется, что о временных скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр, на портал "Наш город".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в сообщении.
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