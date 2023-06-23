https://ria.ru/20230623/moskva-1880062953.html

В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 23.06.2023

В отдельных районах Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, больше всего на северо-востоке - 18 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:35

2023-06-23T17:35

2023-06-23T17:35

городское хозяйство москвы

москва

ювао (москва)

мосводосток

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877496899_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_435e4637394bf56873fbcb2a84f83e95.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, больше всего на северо-востоке - 18 миллиметров, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "До четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Сегодня в некоторых районах столицы прошел сверхинтенсивный ливень. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО - 18 миллиметров, ЮВАО - 16 миллиметров и ВАО - 15 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды - на улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала в ВАО, на улицах Ташкентская и Ферганская, шоссе Фрезер в ЮВАО. Уточняется, что основной объем осадков уходил в ливневую сеть самотеком. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток". "По прогнозам синоптиков, до конца суток возможны кратковременные дожди. Дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" продолжается", - говорится в сообщении. Добавляется, что о временных скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, единый диспетчерский центр, на портал "Наш город". "Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - подчеркнули в сообщении.

https://ria.ru/20230622/moskva-1879843652.html

https://ria.ru/20230511/klopy-1871135447.html

москва

ювао (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

городское хозяйство москвы, москва, ювао (москва), мосводосток, общество