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Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
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13:57 23.06.2023 (обновлено: 16:10 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/moskva-1880002611.html
Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ
Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023
Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ
Бетонная плита упала на два припаркованных автомобиля в центре Москвы, сообщает телеканал "360". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:57
2023-06-23T16:10
происшествия
москва
россия
mercedes
toyota corolla
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бетонная плита упала на два припаркованных автомобиля в центре Москвы, сообщает телеканал "360"."ЧП произошло рядом с домом в Кривоколенном переулке. По предварительной информации, плита упала на автомобили Mercedes-Benz GLS и Toyota Camry", — говорится в публикации. Отмечается, что это произошло рядом со строящимся объектом. Пострадавших нет.Представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости уточнил, что со здания рухнул крупный кусок лепнины. Из-за этого получил серьезные повреждения внедорожник, отлетевшим куском задело стоявшую рядом машину.Движение по Кривоколенному переулку частично перекрыли.
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происшествия, москва, россия, mercedes, toyota corolla
Происшествия, Москва, Россия, Mercedes, Toyota Corolla
Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ

"360": бетонная плита рухнула на две иномарки у стройки в Москве в Кривоколенном переулке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бетонная плита упала на два припаркованных автомобиля в центре Москвы, сообщает телеканал "360".
"ЧП произошло рядом с домом в Кривоколенном переулке. По предварительной информации, плита упала на автомобили Mercedes-Benz GLS и Toyota Camry", — говорится в публикации.
Отмечается, что это произошло рядом со строящимся объектом. Пострадавших нет.
Представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости уточнил, что со здания рухнул крупный кусок лепнины. Из-за этого получил серьезные повреждения внедорожник, отлетевшим куском задело стоявшую рядом машину.
Движение по Кривоколенному переулку частично перекрыли.
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