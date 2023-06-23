https://ria.ru/20230623/moskva-1880002611.html

Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ

Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023

Бетонная плита упала на автомобили в центре Москвы, пишут СМИ

Бетонная плита упала на два припаркованных автомобиля в центре Москвы, сообщает телеканал "360". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:57

2023-06-23T13:57

2023-06-23T16:10

происшествия

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россия

mercedes

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бетонная плита упала на два припаркованных автомобиля в центре Москвы, сообщает телеканал "360"."ЧП произошло рядом с домом в Кривоколенном переулке. По предварительной информации, плита упала на автомобили Mercedes-Benz GLS и Toyota Camry", — говорится в публикации. Отмечается, что это произошло рядом со строящимся объектом. Пострадавших нет.Представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА Новости уточнил, что со здания рухнул крупный кусок лепнины. Из-за этого получил серьезные повреждения внедорожник, отлетевшим куском задело стоявшую рядом машину.Движение по Кривоколенному переулку частично перекрыли.

https://ria.ru/20230622/avariya-1879878879.html

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происшествия, москва, россия, mercedes, toyota corolla