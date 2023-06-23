https://ria.ru/20230623/moskva-1879920732.html

Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково"

Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково" - РИА Новости, 23.06.2023

Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:12

2023-06-23T09:12

2023-06-23T09:12

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к строящейся станции "Аэропорт Внуково", выполнено 50% от общего объема запланированных работ. В зону благоустройства вошли привокзальная площадь, улицы 1-я и 2-я Рейсовые, участок Центральной улицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, проложим дополнительную ливневую систему, обновим покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит 37 тысяч квадратных метров. Заменим 54,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна, установим более 800 дорожных знаков, восемь светофоров, около 130 современных фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков. По его словам, для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В районе новой станции сделают 130 парковочных мест для велосипедистов, поставят навигационные стелы и лавочки для отдыха. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе будет проведено озеленение - высадят более 170 кустарников, обустроят более 14 тысяч квадратных метров газона и 19 цветников. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.

https://ria.ru/20230622/tolstopaltsevo-1879734411.html

https://ria.ru/20230620/mtsd-1879277015.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков