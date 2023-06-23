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Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково" - РИА Новости, 23.06.2023
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09:12 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/moskva-1879920732.html
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково"
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково" - РИА Новости, 23.06.2023
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково"
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:12
2023-06-23T09:12
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к строящейся станции "Аэропорт Внуково", выполнено 50% от общего объема запланированных работ. В зону благоустройства вошли привокзальная площадь, улицы 1-я и 2-я Рейсовые, участок Центральной улицы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, проложим дополнительную ливневую систему, обновим покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит 37 тысяч квадратных метров. Заменим 54,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна, установим более 800 дорожных знаков, восемь светофоров, около 130 современных фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков. По его словам, для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В районе новой станции сделают 130 парковочных мест для велосипедистов, поставят навигационные стелы и лавочки для отдыха. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе будет проведено озеленение - высадят более 170 кустарников, обустроят более 14 тысяч квадратных метров газона и 19 цветников. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.
https://ria.ru/20230622/tolstopaltsevo-1879734411.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков рассказал о благоустройстве территории у метро "Аэропорт Внуково"

Бирюков: выполнено 50% работ по благоустройству территории у метро "Аэропорт Внуково"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к строящейся станции "Аэропорт Внуково", выполнено 50% от общего объема запланированных работ. В зону благоустройства вошли привокзальная площадь, улицы 1-я и 2-я Рейсовые, участок Центральной улицы", - отметил Бирюков.
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У станции МЦД-4 "Толстопальцево" завершились работы по благоустройству
22 июня, 09:48
Заместитель мэра подчеркнул, что выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для горожан организованы безопасные проходы.
«
"В рамках проекта воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, проложим дополнительную ливневую систему, обновим покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит 37 тысяч квадратных метров. Заменим 54,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна, установим более 800 дорожных знаков, восемь светофоров, около 130 современных фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - рассказал Бирюков.
По его словам, для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В районе новой станции сделают 130 парковочных мест для велосипедистов, поставят навигационные стелы и лавочки для отдыха.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе будет проведено озеленение - высадят более 170 кустарников, обустроят более 14 тысяч квадратных метров газона и 19 цветников. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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