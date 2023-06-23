https://ria.ru/20230623/marshrutka-1880076537.html

Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке

Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке - РИА Новости, 23.06.2023

Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке

Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:33

2023-06-23T18:33

2023-06-23T18:33

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

общество

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством перевозок и неудобствами, которые испытывают люди, добираясь на маршрутке. Ранее местные СМИ, в том числе "Наша газета Новороссийск", сообщили, что горожане жалуются на нерабочие кондиционеры в троллейбусах и маршрутках города. По словам жителей, на их замечания водители только "огрызаются", при этом пекло в салонах общественного транспорта достигает 30 градусов. "Эксперимент удался! На себе лично испытал утренние неудобства, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители: салон переполненный, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, санитарное состояние оставляет желать лучшего, кондиционер был включен только после просьбы об этом — все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне", - сообщил Кравченко. По его словам, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы "испортить себе настроение". Кравченко также отметил, что недоволен "хамским поведением" водителя маршрутки. При этом мэр "с удовольствием пообщался с пассажирами". "Такие мероприятия станут постоянной практикой. Усилим контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом", - заключил глава города.

https://ria.ru/20230605/cheburashki-1876210600.html

https://ria.ru/20230616/kompleks-1878572355.html

новороссийск

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество