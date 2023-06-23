https://ria.ru/20230623/marshrutka-1880076537.html
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке - РИА Новости, 23.06.2023
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке
Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:33
2023-06-23T18:33
2023-06-23T18:33
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/88/1500248847_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_bcdcb47785b88d32822aa37a37199ac6.jpg
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством перевозок и неудобствами, которые испытывают люди, добираясь на маршрутке. Ранее местные СМИ, в том числе "Наша газета Новороссийск", сообщили, что горожане жалуются на нерабочие кондиционеры в троллейбусах и маршрутках города. По словам жителей, на их замечания водители только "огрызаются", при этом пекло в салонах общественного транспорта достигает 30 градусов. "Эксперимент удался! На себе лично испытал утренние неудобства, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители: салон переполненный, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, санитарное состояние оставляет желать лучшего, кондиционер был включен только после просьбы об этом — все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне", - сообщил Кравченко. По его словам, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы "испортить себе настроение". Кравченко также отметил, что недоволен "хамским поведением" водителя маршрутки. При этом мэр "с удовольствием пообщался с пассажирами". "Такие мероприятия станут постоянной практикой. Усилим контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом", - заключил глава города.
https://ria.ru/20230605/cheburashki-1876210600.html
https://ria.ru/20230616/kompleks-1878572355.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150024/88/1500248847_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_14f507c9846f6e1d406e31f0463986e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Общество
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке
Мэр Новороссийска Кравченко заявил, что испортил себе настроение, проехавшись на маршрутке
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале
, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством перевозок и неудобствами, которые испытывают люди, добираясь на маршрутке.
Ранее местные СМИ, в том числе "Наша газета Новороссийск", сообщили, что горожане жалуются на нерабочие кондиционеры в троллейбусах и маршрутках города. По словам жителей, на их замечания водители только "огрызаются", при этом пекло в салонах общественного транспорта достигает 30 градусов.
В Ставропольском крае у водителя автобуса изъяли сотню Чебурашек
"Эксперимент удался! На себе лично испытал утренние неудобства, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители: салон переполненный, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, санитарное состояние оставляет желать лучшего, кондиционер был включен только после просьбы об этом — все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне", - сообщил Кравченко.
По его словам, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы "испортить себе настроение".
Кравченко также отметил, что недоволен "хамским поведением" водителя маршрутки. При этом мэр "с удовольствием пообщался с пассажирами".
"Такие мероприятия станут постоянной практикой. Усилим контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом", - заключил глава города.
Логистический комплекс стоимостью 4,2 млрд рублей появится в Новороссийске