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Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке - РИА Новости, 23.06.2023
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18:33 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/marshrutka-1880076537.html
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке - РИА Новости, 23.06.2023
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке
Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:33
2023-06-23T18:33
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
общество
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством перевозок и неудобствами, которые испытывают люди, добираясь на маршрутке. Ранее местные СМИ, в том числе "Наша газета Новороссийск", сообщили, что горожане жалуются на нерабочие кондиционеры в троллейбусах и маршрутках города. По словам жителей, на их замечания водители только "огрызаются", при этом пекло в салонах общественного транспорта достигает 30 градусов. "Эксперимент удался! На себе лично испытал утренние неудобства, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители: салон переполненный, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, санитарное состояние оставляет желать лучшего, кондиционер был включен только после просьбы об этом — все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне", - сообщил Кравченко. По его словам, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы "испортить себе настроение". Кравченко также отметил, что недоволен "хамским поведением" водителя маршрутки. При этом мэр "с удовольствием пообщался с пассажирами". "Такие мероприятия станут постоянной практикой. Усилим контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом", - заключил глава города.
https://ria.ru/20230605/cheburashki-1876210600.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), общество
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Общество
Мэр Новороссийска поделился впечатлениями от поездки на маршрутке

Мэр Новороссийска Кравченко заявил, что испортил себе настроение, проехавшись на маршрутке

© Fotolia / admiralppВодитель маршрутки
Водитель маршрутки - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Fotolia / admiralpp
Водитель маршрутки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в своем телеграм-канале, что решил проверить работу общественного транспорта, но остался недоволен качеством перевозок и неудобствами, которые испытывают люди, добираясь на маршрутке.
Ранее местные СМИ, в том числе "Наша газета Новороссийск", сообщили, что горожане жалуются на нерабочие кондиционеры в троллейбусах и маршрутках города. По словам жителей, на их замечания водители только "огрызаются", при этом пекло в салонах общественного транспорта достигает 30 градусов.
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"Эксперимент удался! На себе лично испытал утренние неудобства, с которыми ежедневно сталкиваются наши жители: салон переполненный, водитель нарушил правила перевозки пассажиров, санитарное состояние оставляет желать лучшего, кондиционер был включен только после просьбы об этом — все в точности так, как вы описываете в своих сообщениях мне", - сообщил Кравченко.
По его словам, маршрутка оказалась идеальным местом, чтобы "испортить себе настроение".
Кравченко также отметил, что недоволен "хамским поведением" водителя маршрутки. При этом мэр "с удовольствием пообщался с пассажирами".
"Такие мероприятия станут постоянной практикой. Усилим контроль за знанием правил перевозки пассажиров и за элементарным речевым этикетом", - заключил глава города.
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НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Общество
 
 
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