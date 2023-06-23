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В Петрозаводске приняли отставку уходящего добровольцем мэра Любарского - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/lyubarskiy-1880054517.html
В Петрозаводске приняли отставку уходящего добровольцем мэра Любарского
В Петрозаводске приняли отставку уходящего добровольцем мэра Любарского - РИА Новости, 23.06.2023
В Петрозаводске приняли отставку уходящего добровольцем мэра Любарского
Депутаты приняли отставку руководителя Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, он отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:12
2023-06-23T17:12
специальная военная операция на украине
безопасность
республика карелия
петрозаводск
артур парфенчиков
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Депутаты приняли отставку руководителя Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, он отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале. Ранее Любарский сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Он отмечал, что во время отпуска прошел "спецкурс-1" в Российском университете спецназа, после чего вернется в Петрозаводск, чтобы сдать дела, и вновь уедет в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата". "Депутаты Петросовета приняли сегодня отставку Владимира Любарского, он уходит добровольцем на СВО. Временно исполнять обязанности главы города будет его заместитель Инна Колыхматова", – написал Парфенчиков. Он отметил, что поддержал решение Любарского. "Эта отставка - решение непростое и для города, и для республики, и для меня лично. Но сегодня я поддерживаю его выбор. Владимир Константинович - близкий мне человек, вместе с ним плечом к плечу на службе очень давно. Надежный, честный, искренний. Под началом Любарского в Петрозаводске сделано немало", - сообщил глава Карелии. "Друже, возвращайся живым и здоровым!.. Буду молиться", - добавил Парфенчиков. Владимир Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском правлении Госнаркоконтроля, с 2009 по 2017 год – в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа. Он женат, имеет четверых детей.
https://ria.ru/20230607/kuchits-1876729512.html
https://ria.ru/20230518/dobrovolets-1872603632.html
республика карелия
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безопасность, республика карелия, петрозаводск, артур парфенчиков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Карелия, Петрозаводск, Артур Парфенчиков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Петрозаводске приняли отставку уходящего добровольцем мэра Любарского

Депутаты приняли отставку уходящего добровольцем на СВО мэра Петрозаводска Любарского

© Фото : Владимир Любарский/ВКонтактеГлава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Владимир Любарский/ВКонтакте
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Депутаты приняли отставку руководителя Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, он отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.
Ранее Любарский сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Он отмечал, что во время отпуска прошел "спецкурс-1" в Российском университете спецназа, после чего вернется в Петрозаводск, чтобы сдать дела, и вновь уедет в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата".
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"Депутаты Петросовета приняли сегодня отставку Владимира Любарского, он уходит добровольцем на СВО. Временно исполнять обязанности главы города будет его заместитель Инна Колыхматова", – написал Парфенчиков.
Он отметил, что поддержал решение Любарского. "Эта отставка - решение непростое и для города, и для республики, и для меня лично. Но сегодня я поддерживаю его выбор. Владимир Константинович - близкий мне человек, вместе с ним плечом к плечу на службе очень давно. Надежный, честный, искренний. Под началом Любарского в Петрозаводске сделано немало", - сообщил глава Карелии. "Друже, возвращайся живым и здоровым!.. Буду молиться", - добавил Парфенчиков.
Владимир Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском правлении Госнаркоконтроля, с 2009 по 2017 год – в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа. Он женат, имеет четверых детей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика КарелияПетрозаводскАртур ПарфенчиковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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