В Петрозаводске приняли отставку уходящего добровольцем мэра Любарского
Депутаты приняли отставку уходящего добровольцем на СВО мэра Петрозаводска Любарского
Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Депутаты приняли отставку руководителя Петрозаводского городского округа Владимира Любарского, он отправится добровольцем в зону спецоперации, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.
Ранее Любарский сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. Он отмечал, что во время отпуска прошел "спецкурс-1" в Российском университете спецназа, после чего вернется в Петрозаводск, чтобы сдать дела, и вновь уедет в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата".
"Депутаты Петросовета приняли сегодня отставку Владимира Любарского, он уходит добровольцем на СВО. Временно исполнять обязанности главы города будет его заместитель Инна Колыхматова", – написал Парфенчиков.
Он отметил, что поддержал решение Любарского. "Эта отставка - решение непростое и для города, и для республики, и для меня лично. Но сегодня я поддерживаю его выбор. Владимир Константинович - близкий мне человек, вместе с ним плечом к плечу на службе очень давно. Надежный, честный, искренний. Под началом Любарского в Петрозаводске сделано немало", - сообщил глава Карелии. "Друже, возвращайся живым и здоровым!.. Буду молиться", - добавил Парфенчиков.
Владимир Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском правлении Госнаркоконтроля, с 2009 по 2017 год – в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа. Он женат, имеет четверых детей.