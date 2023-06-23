https://ria.ru/20230623/lugansk-1879999801.html

Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы

Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы - РИА Новости, 23.06.2023

Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы

Работы по благоустройству и ремонту дорог Луганска проводят около 1000 специалистов и 400 единиц техники комплекса городского хозяйства Москвы, запланирован... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:59

2023-06-23T13:59

2023-06-23T13:59

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству и ремонту дорог Луганска проводят около 1000 специалистов и 400 единиц техники комплекса городского хозяйства Москвы, запланирован дорожный ремонт пяти объектов, рассказал журналистам первый заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" Раис Чигликов. "В настоящий момент специалистами комплекса городского хозяйства Москвы выполняются работы по дорожному ремонту целого ряда объектов города Луганска, а также комплексное благоустройство двух крупнейших улиц - Советская и Андрея Линёва. В общей сложности запланировано проведение дорожного ремонта на пяти объектах" - рассказал Чигликов. От отметил, что на четырех дорожные работы уже завершены - улица МОПРА, улица Победоносная, улица Артема и Лутугинская, в планах "Автодора" выполнение работ по улице Ломоносова. Чигликов отметил, что в самом разгаре находятся работы по благоустройству улицы Советская. "Все работы ведутся специалистами комплекса городского хозяйства Москвы в количестве около 1000 человек и порядка 400 единиц техники. Все перечисленные объекты мы планируем завершить к началу сентября, то есть ко дню города (Луганска - ред.), для того чтобы жители могли насладиться плодами нашей работы. Понимаем, что создаем определенные сложности для перемещения, но надеемся, что жители города с пониманием отнесутся ко всем ограничениям" - заключил Чигликов.

https://realty.ria.ru/20230623/mosgaz-1879949065.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, луганск, автомобильные дороги, автодор