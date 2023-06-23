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Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы - РИА Новости, 23.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:59 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/lugansk-1879999801.html
Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы
Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы - РИА Новости, 23.06.2023
Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы
Работы по благоустройству и ремонту дорог Луганска проводят около 1000 специалистов и 400 единиц техники комплекса городского хозяйства Москвы, запланирован... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:59
2023-06-23T13:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
луганск
автомобильные дороги
автодор
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству и ремонту дорог Луганска проводят около 1000 специалистов и 400 единиц техники комплекса городского хозяйства Москвы, запланирован дорожный ремонт пяти объектов, рассказал журналистам первый заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" Раис Чигликов. "В настоящий момент специалистами комплекса городского хозяйства Москвы выполняются работы по дорожному ремонту целого ряда объектов города Луганска, а также комплексное благоустройство двух крупнейших улиц - Советская и Андрея Линёва. В общей сложности запланировано проведение дорожного ремонта на пяти объектах" - рассказал Чигликов. От отметил, что на четырех дорожные работы уже завершены - улица МОПРА, улица Победоносная, улица Артема и Лутугинская, в планах "Автодора" выполнение работ по улице Ломоносова. Чигликов отметил, что в самом разгаре находятся работы по благоустройству улицы Советская. "Все работы ведутся специалистами комплекса городского хозяйства Москвы в количестве около 1000 человек и порядка 400 единиц техники. Все перечисленные объекты мы планируем завершить к началу сентября, то есть ко дню города (Луганска - ред.), для того чтобы жители могли насладиться плодами нашей работы. Понимаем, что создаем определенные сложности для перемещения, но надеемся, что жители города с пониманием отнесутся ко всем ограничениям" - заключил Чигликов.
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москва, луганск, автомобильные дороги, автодор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Луганск, Автомобильные дороги, Автодор

Автодор: в Луганске работают около 1000 специалистов из Москвы

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ремонт дороги
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Работы по благоустройству и ремонту дорог Луганска проводят около 1000 специалистов и 400 единиц техники комплекса городского хозяйства Москвы, запланирован дорожный ремонт пяти объектов, рассказал журналистам первый заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" Раис Чигликов.
"В настоящий момент специалистами комплекса городского хозяйства Москвы выполняются работы по дорожному ремонту целого ряда объектов города Луганска, а также комплексное благоустройство двух крупнейших улиц - Советская и Андрея Линёва. В общей сложности запланировано проведение дорожного ремонта на пяти объектах" - рассказал Чигликов.
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От отметил, что на четырех дорожные работы уже завершены - улица МОПРА, улица Победоносная, улица Артема и Лутугинская, в планах "Автодора" выполнение работ по улице Ломоносова. Чигликов отметил, что в самом разгаре находятся работы по благоустройству улицы Советская.
"Все работы ведутся специалистами комплекса городского хозяйства Москвы в количестве около 1000 человек и порядка 400 единиц техники. Все перечисленные объекты мы планируем завершить к началу сентября, то есть ко дню города (Луганска - ред.), для того чтобы жители могли насладиться плодами нашей работы. Понимаем, что создаем определенные сложности для перемещения, но надеемся, что жители города с пониманием отнесутся ко всем ограничениям" - заключил Чигликов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЛуганскАвтомобильные дорогиАвтодор
 
 
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