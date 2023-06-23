https://ria.ru/20230623/likhoradka-1879988448.html

В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения

В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения - РИА Новости, 23.06.2023

В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) в Башкирии за пять месяцев в 3,5 раза превысила среднемноголетние значения,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:58

2023-06-23T12:58

2023-06-23T12:58

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика башкортостан

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КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) в Башкирии за пять месяцев в 3,5 раза превысила среднемноголетние значения, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "За пять месяцев 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) переболело 548 жителей республики, а это в 3,5 раза выше среднемноголетних значений", - говорится в сообщении. По информации ведомства, заболеваемость зарегистрирована в 35 административных районах республики, но выше республиканского уровня заболеваемость отмечается в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах и городе Октябрьский. Традиционно около 70% заболевших - это трудоспособное население от 20 до 50 лет. Управление Роспотребнадзора отмечает: превалирует заражение в бытовых условиях – выезд в деревню, проживание в частном секторе, работа с сеном, соломой, перенос дров, уборка в сарае. На такие случаи приходится 85,4% заражений. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, цикличным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими проявлениями с поражением почек. По данным управления Роспотребнадзора, природный очаг ГЛПС на территории Башкирии считается одним из самых активных и крупных в России, практически вся территория республики является эндемичной по данному заболеванию. Заболеваемость ГЛПС на территории республики официально регистрируется с 1957 года.

https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html

https://ria.ru/20230402/marburg-1862423370.html

россия

республика башкортостан

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Екатерина Зайцева

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика башкортостан