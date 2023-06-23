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В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения - РИА Новости, 23.06.2023
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12:58 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/likhoradka-1879988448.html
В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения
В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения - РИА Новости, 23.06.2023
В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения
Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) в Башкирии за пять месяцев в 3,5 раза превысила среднемноголетние значения,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:58
2023-06-23T12:58
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика башкортостан
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КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) в Башкирии за пять месяцев в 3,5 раза превысила среднемноголетние значения, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. "За пять месяцев 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) переболело 548 жителей республики, а это в 3,5 раза выше среднемноголетних значений", - говорится в сообщении. По информации ведомства, заболеваемость зарегистрирована в 35 административных районах республики, но выше республиканского уровня заболеваемость отмечается в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах и городе Октябрьский. Традиционно около 70% заболевших - это трудоспособное население от 20 до 50 лет. Управление Роспотребнадзора отмечает: превалирует заражение в бытовых условиях – выезд в деревню, проживание в частном секторе, работа с сеном, соломой, перенос дров, уборка в сарае. На такие случаи приходится 85,4% заражений. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, цикличным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими проявлениями с поражением почек. По данным управления Роспотребнадзора, природный очаг ГЛПС на территории Башкирии считается одним из самых активных и крупных в России, практически вся территория республики является эндемичной по данному заболеванию. Заболеваемость ГЛПС на территории республики официально регистрируется с 1957 года.
https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html
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россия
республика башкортостан
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика башкортостан
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Башкортостан
В Башкирии заболеваемость "мышиной лихорадкой" превысила средние значения

Заболеваемость "мышиной лихорадкой" в Башкирии в 3,5 раза превысила средние значения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой) в Башкирии за пять месяцев в 3,5 раза превысила среднемноголетние значения, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
"За пять месяцев 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) переболело 548 жителей республики, а это в 3,5 раза выше среднемноголетних значений", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, заболеваемость зарегистрирована в 35 административных районах республики, но выше республиканского уровня заболеваемость отмечается в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах и городе Октябрьский.
Традиционно около 70% заболевших - это трудоспособное население от 20 до 50 лет.
Управление Роспотребнадзора отмечает: превалирует заражение в бытовых условиях – выезд в деревню, проживание в частном секторе, работа с сеном, соломой, перенос дров, уборка в сарае. На такие случаи приходится 85,4% заражений.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое характеризуется системным поражением мелких сосудов, цикличным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими проявлениями с поражением почек. По данным управления Роспотребнадзора, природный очаг ГЛПС на территории Башкирии считается одним из самых активных и крупных в России, практически вся территория республики является эндемичной по данному заболеванию. Заболеваемость ГЛПС на территории республики официально регистрируется с 1957 года.
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