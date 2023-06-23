Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу
Зеленского призвали требовать от США немедленного выполнения оружейного ленд-лиза
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Петиция с призывом к Владимиру Зеленскому требовать от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза появилась на сайте Зеленского.
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"Требование... (к Зеленскому - ред.) обратиться к представителям нынешней администрации США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе, который проголосован конгрессом США 7 марта 2022 года и подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Поскольку срок действия закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого закона немедленно", - говорится в тексте петиции
Петиция зарегистрирована в четверг. На данный момент она набрала около 270 голосов из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.
Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".