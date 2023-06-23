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Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 23.06.2023 (обновлено: 12:36 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/lend-liz-1879971901.html
Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу
Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу - РИА Новости, 23.06.2023
Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу
Петиция с призывом к Владимиру Зеленскому требовать от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза появилась на сайте Зеленского. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:55
2023-06-23T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Петиция с призывом к Владимиру Зеленскому требовать от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза появилась на сайте Зеленского."Требование... (к Зеленскому - ред.) обратиться к представителям нынешней администрации США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе, который проголосован конгрессом США 7 марта 2022 года и подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Поскольку срок действия закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого закона немедленно", - говорится в тексте петицииПетиция зарегистрирована в четверг. На данный момент она набрала около 270 голосов из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230621/oruzhie-1879681631.html
https://ria.ru/20230615/ukraina-1878394696.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
Зеленского призвали требовать от США предоставить оружие по ленд-лизу

Зеленского призвали требовать от США немедленного выполнения оружейного ленд-лиза

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Петиция с призывом к Владимиру Зеленскому требовать от США немедленного выполнения обещанного оружейного ленд-лиза появилась на сайте Зеленского.
«
"Требование... (к Зеленскому - ред.) обратиться к представителям нынешней администрации США относительно предоставления Украине оружия согласно закону о ленд-лизе, который проголосован конгрессом США 7 марта 2022 года и подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Поскольку срок действия закона о ленд-лизе истекает в конце сентября, подчеркиваем необходимость требовать выполнения этого закона немедленно", - говорится в тексте петиции
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Госдеп назвал увеличение видов поставляемого Украине оружия стратегией США
21 июня, 21:55
Петиция зарегистрирована в четверг. На данный момент она набрала около 270 голосов из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения.
Президент США Джо Байден в мае прошлого года подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ призван упростить оказание военной помощи стране. В частности, он временно снимает ряд "требований, связанных с полномочиями президента по ленд-лизу оборонного оборудования, если оно предназначено для правительства Украины или других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению", говорится в описании документа на сайте конгресса США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Боррель заявил, что Запад должен поставлять Украине еще больше оружия
15 июня, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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