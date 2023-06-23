Рейтинг@Mail.ru
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 23.06.2023 (обновлено: 07:59 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/kvadrokoptery-1879907863.html
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами
Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:18
2023-06-23T07:59
общество
сергей кравцов
образование - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_d04fab74699a0a97b5a39625e2ec7528.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны", - сказал Кравцов. Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297694_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_44755221f4a5db22e30daa7f24ad9655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей кравцов, образование - общество, россия
Общество, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Россия
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами

Кравцов: школьников на уроках ОБЖ познакомят с квадрокоптерами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны", - сказал Кравцов.
Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.
 
ОбществоСергей КравцовОбразование - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала