https://ria.ru/20230623/kvadrokoptery-1879907863.html
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами
Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:18
2023-06-23T07:18
2023-06-23T07:59
общество
сергей кравцов
образование - общество
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны", - сказал Кравцов. Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.
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общество, сергей кравцов, образование - общество, россия
Общество, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Россия
Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами
Кравцов: школьников на уроках ОБЖ познакомят с квадрокоптерами
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
"Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны", - сказал Кравцов.
Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.