https://ria.ru/20230623/kvadrokoptery-1879907863.html

Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами

Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами

Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:18

2023-06-23T07:18

2023-06-23T07:59

общество

сергей кравцов

образование - общество

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов. "Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны", - сказал Кравцов. Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.

россия

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2023

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общество, сергей кравцов, образование - общество, россия