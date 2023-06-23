https://ria.ru/20230623/kupyansk-1879922071.html
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 23.06.2023
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт
Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:17
2023-06-23T09:17
2023-06-23T09:39
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В состав колонн входит автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество" – сказал он.Марочко добавил, что судя по внешнему виду техники, она еще не участвовала в боевых действиях. Ранее он сообщал, что российские войска продвинулись на Купянском направлении на расстояние порядка одного километра и оттеснили противника на севере ЛНР.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт
Офицер ЛНР Марочко: командование ВСУ перебрасывает оперативные резервы под Купянск