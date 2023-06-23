https://ria.ru/20230623/kupyansk-1879922071.html

Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт

Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 23.06.2023

Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт

Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:17

2023-06-23T09:17

2023-06-23T09:39

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

украина

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В состав колонн входит автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество" – сказал он.Марочко добавил, что судя по внешнему виду техники, она еще не участвовала в боевых действиях. Ранее он сообщал, что российские войска продвинулись на Купянском направлении на расстояние порядка одного километра и оттеснили противника на севере ЛНР.

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко