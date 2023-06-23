Рейтинг@Mail.ru
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:17 23.06.2023 (обновлено: 09:39 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/kupyansk-1879922071.html
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт - РИА Новости, 23.06.2023
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт
Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:17
2023-06-23T09:39
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
украина
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5417e42918da73cac08f10d6826f57ad.jpg
ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. &quot;В состав колонн входит автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество&quot; – сказал он.Марочко добавил, что судя по внешнему виду техники, она еще не участвовала в боевых действиях. Ранее он сообщал, что российские войска продвинулись на Купянском направлении на расстояние порядка одного километра и оттеснили противника на севере ЛНР.
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935492_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f90b1531dcce75f29c8a9f168dd03edc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко
Киев перебрасывает колонны с резервами под Купянск, сообщил военный эксперт

Офицер ЛНР Марочко: командование ВСУ перебрасывает оперативные резервы под Купянск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 июн — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает оперативные резервы на Купянское направление, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"В состав колонн входит автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество" – сказал он.

Марочко добавил, что судя по внешнему виду техники, она еще не участвовала в боевых действиях.
Ранее он сообщал, что российские войска продвинулись на Купянском направлении на расстояние порядка одного километра и оттеснили противника на севере ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 15:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей Марочко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала