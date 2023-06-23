https://ria.ru/20230623/kupanie-1879928121.html

МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями"

МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями" - РИА Новости, 23.06.2023

МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями"

МЧС России призывает отдыхающих на водоемах страны не уподобляться дикарям: не соваться в воду не зная броду, а также не игнорировать знак "Купаться запрещено". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:48

2023-06-23T09:48

2023-06-23T09:48

безопасность

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МЧС России призывает отдыхающих на водоемах страны не уподобляться дикарям: не соваться в воду не зная броду, а также не игнорировать знак "Купаться запрещено". Для купания следует выбирать только оборудованные пляжи, на которых дежурят спасатели. "Не зная броду - не суйся в воду. Хочешь купаться - не будь дикарем", - говорится в памятке, размещенной в телеграм-канале министерства. Спасатели предупреждают, что на дне необорудованных водоемов могут находиться не только битое стекло, острые камни и мусор, но и опасные строительные конструкции. Поэтому ведомство рекомендует выбирать для купания исключительно оборудованные пляжи, где организовано дежурство спасателей. "Не игнорируйте знак "Купаться запрещено", - призывает МЧС России.

https://ria.ru/20230605/plyazhi-1876313387.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)