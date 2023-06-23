https://ria.ru/20230623/kupanie-1879928121.html
МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями"
МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями" - РИА Новости, 23.06.2023
МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями"
МЧС России призывает отдыхающих на водоемах страны не уподобляться дикарям: не соваться в воду не зная броду, а также не игнорировать знак "Купаться запрещено". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:48
2023-06-23T09:48
2023-06-23T09:48
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МЧС России призывает отдыхающих на водоемах страны не уподобляться дикарям: не соваться в воду не зная броду, а также не игнорировать знак "Купаться запрещено". Для купания следует выбирать только оборудованные пляжи, на которых дежурят спасатели. "Не зная броду - не суйся в воду. Хочешь купаться - не будь дикарем", - говорится в памятке, размещенной в телеграм-канале министерства. Спасатели предупреждают, что на дне необорудованных водоемов могут находиться не только битое стекло, острые камни и мусор, но и опасные строительные конструкции. Поэтому ведомство рекомендует выбирать для купания исключительно оборудованные пляжи, где организовано дежурство спасателей. "Не игнорируйте знак "Купаться запрещено", - призывает МЧС России.
https://ria.ru/20230605/plyazhi-1876313387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС призвало отдыхающих на водоемах не купаться "дикарями"
МЧС призвало не игнорировать запреты на купание и не отдыхать в необорудованных местах
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МЧС России
призывает отдыхающих на водоемах страны не уподобляться дикарям: не соваться в воду не зная броду, а также не игнорировать знак "Купаться запрещено".
Для купания следует выбирать только оборудованные пляжи, на которых дежурят спасатели. "Не зная броду - не суйся в воду. Хочешь купаться - не будь дикарем", - говорится в памятке, размещенной в телеграм-канале министерства.
Спасатели предупреждают, что на дне необорудованных водоемов могут находиться не только битое стекло, острые камни и мусор, но и опасные строительные конструкции. Поэтому ведомство рекомендует выбирать для купания исключительно оборудованные пляжи, где организовано дежурство спасателей.
"Не игнорируйте знак "Купаться запрещено", - призывает МЧС России.
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