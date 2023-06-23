Рейтинг@Mail.ru
Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kuba-1879897557.html
Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 23.06.2023
Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Российские соотечественники, кубинские студенты, а также дипломаты РФ и Белоруссии на Кубе в День памяти и скорби почтили память советских воинов, погибших в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:16
2023-06-23T01:16
россия
куба
виктор коронелли
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
русская православная церковь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31896/53/318965379_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_4fb90204f8c25b2f691f4d5bd2f0ca99.jpg
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Российские соотечественники, кубинские студенты, а также дипломаты РФ и Белоруссии на Кубе в День памяти и скорби почтили память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости представитель Россотрудничества Инна Четий. "22 июня 2023 года в рамках акции "Свеча памяти" в Храме Казанской иконы Божией матери в Гаване состоялась заупокойная лития в память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", - рассказала Четий. Уточняется, что в акции, которая включала минуту молчания и зажжение свечей, приняли участие посол РФ Виктор Коронелли и посол Белоруссии Валерий Барановский, сотрудники дипломатических миссий и российские соотечественники, студенты Гаванского университета и жители столицы Кубы. По окончании акции представительство Россотрудничества, белорусское посольство и Русская православная церковь организовали для всех желающих просмотр фильма "Брестская крепость". В 2007 году в перечень памятных дат России была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год). В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html
россия
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31896/53/318965379_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_23930ead6726ede6e7b84827b2162d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, виктор коронелли, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русская православная церковь, в мире
Россия, Куба, Виктор Коронелли, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Русская православная церковь, В мире
Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Россотрудничество: россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновХрам Казанской иконы Божией матери в Гаване
Храм Казанской иконы Божией матери в Гаване - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Храм Казанской иконы Божией матери в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Российские соотечественники, кубинские студенты, а также дипломаты РФ и Белоруссии на Кубе в День памяти и скорби почтили память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости представитель Россотрудничества Инна Четий.
«
"22 июня 2023 года в рамках акции "Свеча памяти" в Храме Казанской иконы Божией матери в Гаване состоялась заупокойная лития в память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", - рассказала Четий.
Уточняется, что в акции, которая включала минуту молчания и зажжение свечей, приняли участие посол РФ Виктор Коронелли и посол Белоруссии Валерий Барановский, сотрудники дипломатических миссий и российские соотечественники, студенты Гаванского университета и жители столицы Кубы.
По окончании акции представительство Россотрудничества, белорусское посольство и Русская православная церковь организовали для всех желающих просмотр фильма "Брестская крепость".
В 2007 году в перечень памятных дат России была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год). В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Куба должна быть для России не только партнером по бизнесу, заявил Титов
15 июня, 15:02
 
РоссияКубаВиктор КоронеллиФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Русская православная церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала