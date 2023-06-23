https://ria.ru/20230623/kuba-1879897557.html

Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 23.06.2023

Россияне на Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Российские соотечественники, кубинские студенты, а также дипломаты РФ и Белоруссии на Кубе в День памяти и скорби почтили память советских воинов, погибших в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:16

2023-06-23T01:16

2023-06-23T01:16

россия

куба

виктор коронелли

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

русская православная церковь

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МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Российские соотечественники, кубинские студенты, а также дипломаты РФ и Белоруссии на Кубе в День памяти и скорби почтили память советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости представитель Россотрудничества Инна Четий. "22 июня 2023 года в рамках акции "Свеча памяти" в Храме Казанской иконы Божией матери в Гаване состоялась заупокойная лития в память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны", - рассказала Четий. Уточняется, что в акции, которая включала минуту молчания и зажжение свечей, приняли участие посол РФ Виктор Коронелли и посол Белоруссии Валерий Барановский, сотрудники дипломатических миссий и российские соотечественники, студенты Гаванского университета и жители столицы Кубы. По окончании акции представительство Россотрудничества, белорусское посольство и Русская православная церковь организовали для всех желающих просмотр фильма "Брестская крепость". В 2007 году в перечень памятных дат России была включена новая: 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год). В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html

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россия, куба, виктор коронелли, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), русская православная церковь, в мире