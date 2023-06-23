https://ria.ru/20230623/kroliki-1880054120.html

Кролики-гиганты из Пермского зоопарка стали родителями

Кролики-гиганты из Пермского зоопарка стали родителями - РИА Новости, 23.06.2023

Кролики-гиганты из Пермского зоопарка стали родителями

Кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка из Пермского зоопарка обзавелись потомством, сообщила пресс-служба учреждения. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:10

2023-06-23T17:10

2023-06-23T17:21

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ПЕРМЬ, 23 июн — РИА Новости. Кролики-гиганты Лев Валентинович и Снежинка из Пермского зоопарка обзавелись потомством, сообщила пресс-служба учреждения. "Кролики породы ризен Снежинка и Лев Валентинович стали родителями! Их семья теперь насчитывает семь особей — мама, папа и пять крольчат. Малыши родились пару недель назад, но только вчера Снежинка начала выводить своих ушастиков на прогулку, до этого времени прятала их домике", — рассказали в зверинце.Отмечается, что восьмикилограммового кролика-гиганта Льва Валентиновича привезли в Пермь из Барнаула в декабре прошлого года. Позднее ему нашли подругу по имени Снежинка. Пермский зоопарк основали в 1933 году, в нем представлено 324 вида животных.

https://ria.ru/20230606/lemury-1876393280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пермь, общество