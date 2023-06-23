https://ria.ru/20230623/kredit-1880055023.html

ЦБ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов

ЦБ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов - РИА Новости, 23.06.2023

ЦБ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов

Банк России с 1 сентября 2023 года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:15

2023-06-23T17:15

2023-06-23T17:39

экономика

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Банк России с 1 сентября 2023 года ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора."Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - сказано в сообщении.Мера будет действовать параллельно с более жесткими макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов и займов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше 5 лет, которые начнут действовать в третьем квартале текущего года.Новые надбавки в большей степени будут влиять на кредитные карты, по которым уровень полной стоимости кредита выше, чем по кредитам наличными. Под них попадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными. "Средний уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23)", - отметили в ЦБ.Поскольку надбавки будут применяться к вновь предоставленным кредитам, запас капитала будет накапливаться постепенно. И через год за счет надбавок он будет составлять 6,5% портфеля потребкредитов с учетом вычета резервов на возможные потери. Но он может быть и меньше, если структура кредитования изменится в пользу менее рискованных кредитов, добавили в регуляторе."Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам", - заключили в Банке России.

https://ria.ru/20230616/sbp-1878598168.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)