https://ria.ru/20230623/kosovo-1880061195.html

В Белграде призвали НАТО защитить сербов в Косово

В Белграде призвали НАТО защитить сербов в Косово - РИА Новости, 23.06.2023

В Белграде призвали НАТО защитить сербов в Косово

Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович призвал контингент НАТО в Косово KFOR защитить сербов в крае в свете задержания полицией самопровозглашенной... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:31

2023-06-23T17:31

2023-06-23T17:38

сербия

косово

нато

в мире

обострение ситуации на границе косово и сербии

косовска-митровица

евросоюз

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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович призвал контингент НАТО в Косово KFOR защитить сербов в крае в свете задержания полицией самопровозглашенной республики восьмого серба за месяц."В соответствии с фактами и ради корректного и профессионального сотрудничества, которое у нас есть, я оповестил командующего KFOR, что с большой озабоченностью следим за событиями и запрашиваем принятия срочных мер для защиты сербского народа и его права на сохранение. Это наша просьба к подразделениям KFOR, всему контингенту и другим международным структурам безопасности в КиМ", - заявил генерал Мойсилович в обращении.Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в пятницу в северной Косовска-Митровице серба Ненада О., который работает в местном коммунальном хозяйстве. Задержание проведено на автомойке у автовокзала, спецназовцы окружили объект на бронированных автомобилях, положили задержанного на землю и затащили в автомобиль. Причина задержания неизвестна.Во второй половине дня в соцсетях региона распространилось видео идущих по улице в южной части Косовска-Митровицы десятков бойцов военизированных СБК в полной экипировке с автоматическим оружием. Глава военизированных Сил безопасности Косово (СБК) Арменд Мехай сообщил в соцсетях, что колонна вооруженных бойцов СБК в южной части Косовска-Митровицы в пятнице прошла учебным маршем, после чего вернулась в казармы.Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR).

https://ria.ru/20230617/kosovo-1878855911.html

https://ria.ru/20230622/kosovo-1879879659.html

сербия

косово

косовска-митровица

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сербия, косово, нато, в мире, обострение ситуации на границе косово и сербии, косовска-митровица, евросоюз