https://ria.ru/20230623/kosovo-1880017443.html

Серба в Косово задержали на следующий день после призывов ЕС к деэскалации

Серба в Косово задержали на следующий день после призывов ЕС к деэскалации - РИА Новости, 23.06.2023

Серба в Косово задержали на следующий день после призывов ЕС к деэскалации

Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала в пятницу серба в Косовска-Митровице на следующий день после призывов в Брюсселе со стороны руководства... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:50

2023-06-23T14:50

2023-06-23T14:50

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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово задержала в пятницу серба в Косовска-Митровице на следующий день после призывов в Брюсселе со стороны руководства ЕС к прекращению дестабилизирующих шагов, заявила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии. Спецподразделение косовоалбанской полиции задержало утром в пятницу в северной Косовска-Митровице серба Ненада.О., который работает в местном коммунальном хозяйстве. Задержание проведено на автомойке у автовокзала, спецназовцы окружили объект на бронированных автомобилях, положили задержанного на землю и затащили в автомобиль. Причина задержания неизвестна. "Спецназовцы (косовского "премьера" Альбина - ред.) Курти задержали... на следующий день после диалога в Брюсселе, который всеми способами саботирует Курти и вопреки призывам высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля к Приштине перестать с беспричинными задержаниями", - говорится в сообщении Канцелярии по КиМ. Президент Сербии Александр Вучич в четверг на встрече с Боррелем и спецпредставителем по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вручил им доклад о побоях и издевательствах над задержанными полицией самопровозглашенного Косово сербами. Президент Сербии заявил перед тем, что поедет на встречу с главой дипломатии ЕС в Брюссель, но не с "премьером" Курти. Сербский лидер указал, что Белград по вопросу Косово и Метохии разговаривают только с коллективным Западом, и находится под огромным внешним давлением. Сербский лидер в четверг в эфире Радио и телевидения Сербии рассказал, что офицер по связи с Приштиной посетил в СИЗО поселка Гнилане некоторых из задержанных ранее косовоалбанской полицией, в том числе, тренера по боксу и кикбоксингу Милуна Миленковича, образцового гражданина, отца двух детей. Спортсмена при задержании и после били прикладами руками и ногами, связанного. Ему угрожали, что он проведет в тюрьме как минимум 10 лет, обвиняют во вторжении в избирательную комиссию, нападении на военных KFOR и бросании пиротехнических средств. По данным властей Сербии трое других сербов в СИЗО также имеют следы серьезных избиений, обвиняются в создании преступной группы, нападении на контингент НАТО и косовскую полицию и разжигании национальной розни. Вучич ранее отказался разговаривать с "премьером" самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти, пока власти в Приштине не освободят всех задержанных сербов, не отзовут албанских глав муниципалитетов и спецназ полиции с севера края. Водители грузовиков с сербскими номерами и грузами из центральной Сербии продолжили в среду блокаду трасс Рашка - Косовска-Митровица и Ниш-Приштина перед КПП на въезде в Косово и Метохию после решения косовоалбанских властей о запрете на ввоз сербских товаров, мирные акции протеста проходят перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич из-за задержания семи соотечественников. Власти самопровозглашенной республики Косово разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами из центральной Сербии, которые перевозят иностранные, не сербские грузы. Власти в Приштине 14 июня ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенной Косово стоят непропущенные грузовики. Их водители в ночь на вторник перекрыли трассы для грузового транспорта с косовоалбанскими номерами. Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

https://ria.ru/20230607/kosovo-1876714974.html

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в мире, косово, приштина, сербия, альбин курти, александр вучич, нато, евросоюз, жозеп боррель