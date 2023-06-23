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Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре - РИА Новости, 23.06.2023
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12:39 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/korpus-1879984343.html
Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре
Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре - РИА Новости, 23.06.2023
Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый корпус детской инфекционной больницы на улице Шверника в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
самарская область
дмитрий азаров
россия
нацпроекты
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый корпус детской инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре, сообщает пресс-служба областного правительства.Созданию современной инфраструктуры оказания медпомощи способствует реализация нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным."Этот объект, который сегодня появился, очень актуальный, важный для субъекта РФ, для Самарской области. Абсолютно по новым стандартам с учетом всего нашего опыта за период пандемии, здесь полностью разделены все потоки, возможность поступления пациентов непосредственно с улицы", - сказал Мурашко журналистам.Министр добавил, что в больнице полностью оборудованная лаборатория для дифференциальной диагностики и различных типов инфекции, есть и реанимационная защита. Он также отметил заслуги региона в области цифровизации здравоохранения.По данным пресс-службы, укрепление системы здравоохранения в Самарской области, в частности, развитие детского здравоохранения, находится на особом контроле главы региона. По его инициативе в мае 2021 года началось строительство нового корпуса, из бюджета региона были выделены свыше 700 миллионов рублей, а также удалось привлечь средства на строительство из федерального бюджета – более 640 миллионов рублей."Действительно, объект долгожданный. Уникальный коллектив мечтал об этом: надежды не 20 - лет 40 были. А сейчас мы просто взяли и сделали этот детский корпус. Каждая палата - в строгом соответствии с современными требованиями, фактически может работать как реанимация в случае необходимости, хотя и есть, конечно же, и реанимационная, и соответствующее оборудование", - отметил Азаров.Возведение объекта велось с опережением графика. В марте 2023 года на объекте проходил завершающий этап работ, и готовность корпуса высоко оценил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров."Отдельно отмечу, что этот корпус выполнен на полгода раньше контрактных сроков. Мы понимали, что если есть возможность ускорить – надо ускорять", - заявил Азаров.Прием пациентов в новом корпусе начнется на следующей неделе. Инфекционный корпус на 100 коек в смену предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в круглосуточном режиме детям до 18 лет с инфекционными заболеваниями.
https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html
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самарская область, дмитрий азаров, россия, нацпроекты
Самарская область, Дмитрий Азаров, Россия, Нацпроекты

Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре

© Фото : Правительство Самарской областиНовый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре
Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Правительство Самарской области
Новый корпус детской инфекционной больницы открыли в Самаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый корпус детской инфекционной больницы на улице Шверника в Самаре, сообщает пресс-служба областного правительства.
Созданию современной инфраструктуры оказания медпомощи способствует реализация нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
"Этот объект, который сегодня появился, очень актуальный, важный для субъекта РФ, для Самарской области. Абсолютно по новым стандартам с учетом всего нашего опыта за период пандемии, здесь полностью разделены все потоки, возможность поступления пациентов непосредственно с улицы", - сказал Мурашко журналистам.
Министр добавил, что в больнице полностью оборудованная лаборатория для дифференциальной диагностики и различных типов инфекции, есть и реанимационная защита. Он также отметил заслуги региона в области цифровизации здравоохранения.
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По данным пресс-службы, укрепление системы здравоохранения в Самарской области, в частности, развитие детского здравоохранения, находится на особом контроле главы региона. По его инициативе в мае 2021 года началось строительство нового корпуса, из бюджета региона были выделены свыше 700 миллионов рублей, а также удалось привлечь средства на строительство из федерального бюджета – более 640 миллионов рублей.
«
"Действительно, объект долгожданный. Уникальный коллектив мечтал об этом: надежды не 20 - лет 40 были. А сейчас мы просто взяли и сделали этот детский корпус. Каждая палата - в строгом соответствии с современными требованиями, фактически может работать как реанимация в случае необходимости, хотя и есть, конечно же, и реанимационная, и соответствующее оборудование", - отметил Азаров.
Возведение объекта велось с опережением графика. В марте 2023 года на объекте проходил завершающий этап работ, и готовность корпуса высоко оценил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
"Отдельно отмечу, что этот корпус выполнен на полгода раньше контрактных сроков. Мы понимали, что если есть возможность ускорить – надо ускорять", - заявил Азаров.
Прием пациентов в новом корпусе начнется на следующей неделе. Инфекционный корпус на 100 коек в смену предназначен для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в круглосуточном режиме детям до 18 лет с инфекционными заболеваниями.
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