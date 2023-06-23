Госсоветник рассказал, какие силы хотят уничтожить Россию
Госсоветник Ильницкий: уничтожение России – главная цель транснационального deep state
Андрей Ильницкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Уничтожение России – первоочередная цель транснациональных корпораций и наднациональных олигархических кланов, так называемого deep state, или "глубинного государства", заявил советник министра обороны РФ, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".
Ильницкий напомнил, что конце в 2022 года США приняли новую стратегию национальной безопасности, где объявили себя глобальным гегемоном — государством, сфера интересов которого — весь мир.
"Заказчики и выгодоприобретатели этой стратегии — транснациональные корпорации, разного рода наднациональные олигархические кланы и "группы влияния", в том числе связанные с силовыми структурами и разведсообществами, которые представляют то, что принято называть "глубинное государство" — deep state", - пишет советник министра.
Он отмечает, что в этой связи национальные государства как опорный институт современного мироустройства — объективное препятствие и главный враг глобальных государств на пути к мировой гегемонии.
"Потому субъектность национальных государств уничтожается, существование обессмысливается, элиты деградируют, территории глобализируются внешним управлением. Кроме того, deep state постепенно перехватывает у государств силовую функцию, приватизируя и коммерциализируя насилие. Первоочередные цели dеep state - уничтожение России и подчинение Китая. Это следует из доктринальных документов Запада", - подчеркивает автор.
Ильницкий уточняет, что традиционное национальное государство США в этой концепции deep state — также изживающий себя проект, который должен быть перезагружен под иной (в интересах глобалистов) функционал.