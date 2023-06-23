https://ria.ru/20230623/korporatsii-1879907215.html

Госсоветник рассказал, какие силы хотят уничтожить Россию

Госсоветник рассказал, какие силы хотят уничтожить Россию - РИА Новости, 23.06.2023

Госсоветник рассказал, какие силы хотят уничтожить Россию

Уничтожение России – первоочередная цель транснациональных корпораций и наднациональных олигархических кланов, так называемого deep state, или "глубинного... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:08

2023-06-23T07:08

2023-06-23T07:08

россия

сша

андрей ильницкий

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Уничтожение России – первоочередная цель транснациональных корпораций и наднациональных олигархических кланов, так называемого deep state, или "глубинного государства", заявил советник министра обороны РФ, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества". Ильницкий напомнил, что конце в 2022 года США приняли новую стратегию национальной безопасности, где объявили себя глобальным гегемоном — государством, сфера интересов которого — весь мир. "Заказчики и выгодоприобретатели этой стратегии — транснациональные корпорации, разного рода наднациональные олигархические кланы и "группы влияния", в том числе связанные с силовыми структурами и разведсообществами, которые представляют то, что принято называть "глубинное государство" — deep state", - пишет советник министра. Он отмечает, что в этой связи национальные государства как опорный институт современного мироустройства — объективное препятствие и главный враг глобальных государств на пути к мировой гегемонии. "Потому субъектность национальных государств уничтожается, существование обессмысливается, элиты деградируют, территории глобализируются внешним управлением. Кроме того, deep state постепенно перехватывает у государств силовую функцию, приватизируя и коммерциализируя насилие. Первоочередные цели dеep state - уничтожение России и подчинение Китая. Это следует из доктринальных документов Запада", - подчеркивает автор. Ильницкий уточняет, что традиционное национальное государство США в этой концепции deep state — также изживающий себя проект, который должен быть перезагружен под иной (в интересах глобалистов) функционал.

https://ria.ru/20230623/sssr-1879905383.html

https://ria.ru/20220714/ssha-1802447848.html

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россия, сша, андрей ильницкий, в мире