https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1880075399.html
СМИ раскрыли причины вялого контрнаступления ВСУ
СМИ раскрыли причины вялого контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 23.06.2023
СМИ раскрыли причины вялого контрнаступления ВСУ
Украинское контрнаступление проходит "медленнее и более вяло, чем ожидалось" из-за нехватки ПВО и авиации, сообщает немецкая газета Bild. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:25
2023-06-23T18:25
2023-06-23T18:48
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинское контрнаступление проходит "медленнее и более вяло, чем ожидалось" из-за нехватки ПВО и авиации, сообщает немецкая газета Bild. "Это одна из решающих проблем, которые показывает украинское контрнаступление: не хватает средств ПВО, не хватает собственных самолетов, не хватает того, чего так срочно требовал в прошедшие месяцы Владимир Зеленский", - говорится в публикации. Издание приводит слова одного из украинских солдат, который жаловался на отсутствие средств противовоздушной обороны. "Когда русские обстреливают нас с вертолетов с дистанции в восемь километров, нам нечем ответить им с расстояния", - сказал он. Как отмечает издание, отсутствие техники - это не единственная причина, почему украинское контрнаступление продвигается именно так, а не иначе. "Украинцы пока отправили только небольшое количество войск, снабженных западной военной техникой, на юг и восток. В украинских военных кругах называют цифру от 10 до 15%. Солдаты на фронте подтверждают, что продвижения проходят медленнее, чем они ожидали", - отмечает издание. Газета отмечает, что вне зависимости от желания украинских войск поскорее продвинуться в контрнаступлении, российские оборонные линии выстроены "значительно лучше, чем, например, во время контрнаступления осенью".
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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СМИ раскрыли причины вялого контрнаступления ВСУ
Bild: украинское контрнаступление проходит медленно и вяло из-за нехватки ПВО и авиации