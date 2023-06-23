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Киев обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 23.06.2023 (обновлено: 15:08 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1880005012.html
Киев обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
Киев обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления - РИА Новости, 23.06.2023
Киев обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления
Пока Украина уговаривала западных партнеров предоставить ей вооружения, Россия выстраивала линию обороны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:10
2023-06-23T15:08
специальная военная операция на украине
михаил подоляк
украина
россия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пока Украина уговаривала западных партнеров предоставить ей вооружения, Россия выстраивала линию обороны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в Twitter."За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", - написал Подоляк. Как заявил советник главы офиса Зеленского, контрнаступление не нужно сравнивать с голливудским блокбастером или новым сезоном сериала, он призвал "не ждать экшена и покупать попкорн". Подоляк добавил, что украинские войска проводят "операции по подготовке поля боя". Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
https://ria.ru/20230622/rossiya-1879824532.html
https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879527691.html
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михаил подоляк, украина, россия, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Михаил Подоляк, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины
Киев обвинил Запад в успехе России по отражению контрнаступления

Подоляк: пока Украина уговаривала Запад передать оружие, Россия выстроила линию обороны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пока Украина уговаривала западных партнеров предоставить ей вооружения, Россия выстраивала линию обороны, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в Twitter.
«
"За время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, были построены российские укрепления, созданы линии обороны с глубокими окопами, система минных полей. Сегодня, чтобы прорвать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход", - написал Подоляк.
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Европейские СМИ объяснили успех России при отражении контрнаступления ВСУ
22 июня, 16:05
Как заявил советник главы офиса Зеленского, контрнаступление не нужно сравнивать с голливудским блокбастером или новым сезоном сериала, он призвал "не ждать экшена и покупать попкорн".
Подоляк добавил, что украинские войска проводят "операции по подготовке поля боя".
Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады.
Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Столтенберг объяснил замедление украинского контрнаступления
21 июня, 12:27
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ПодолякУкраинаРоссияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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