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Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 23.06.2023 (обновлено: 13:03 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1879988942.html
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины - РИА Новости, 23.06.2023
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:59
2023-06-23T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Его слова приводит издание Telegraph.&quot;Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе&quot;, - сказал Кулеба.По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии. Кулеба также добавил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины". По словам министра, при планировании контрнаступления Киев поделился с партнерами взглядами на его конечную цель, они о ней знают. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879862137.html
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины

Глава МИД Кулеба назвал нестабильные поставки снарядов проблемой контрнаступления Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Его слова приводит издание Telegraph.
«

"Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - сказал Кулеба.

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По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии.
Кулеба также добавил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины". По словам министра, при планировании контрнаступления Киев поделился с партнерами взглядами на его конечную цель, они о ней знают.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы Украины
 
 
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