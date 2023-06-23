https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1879988942.html
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины - РИА Новости, 23.06.2023
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:59
2023-06-23T12:59
2023-06-23T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7669fdc4b37454baabf06d0991b910b6.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Его слова приводит издание Telegraph."Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - сказал Кулеба.По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии. Кулеба также добавил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины". По словам министра, при планировании контрнаступления Киев поделился с партнерами взглядами на его конечную цель, они о ней знают. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879862137.html
https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856152682_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_da88a5eb486d376027eed116a956fb93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины
Глава МИД Кулеба назвал нестабильные поставки снарядов проблемой контрнаступления Украины