https://ria.ru/20230623/kontrnastuplenie-1879988942.html

Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины

Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины - РИА Новости, 23.06.2023

Кулеба назвал основную проблему контрнаступления Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:59

2023-06-23T12:59

2023-06-23T13:03

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что основными проблемами украинского контрнаступления являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов в достаточном количестве. Его слова приводит издание Telegraph."Крупнейшая проблема контрнаступления - это устойчивость поставок артиллерийских боеприпасов в достаточном количестве. А вторая крупнейшая проблема... это российское господство в воздухе", - сказал Кулеба.По его словам, обеспечение устойчивости снабжения боеприпасов - это "непокоренная вершина" для украинской оружейной дипломатии. Кулеба также добавил, что будет столько контрнаступлений, сколько необходимо "для освобождения Украины". По словам министра, при планировании контрнаступления Киев поделился с партнерами взглядами на его конечную цель, они о ней знают. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879862137.html

https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html

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в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины