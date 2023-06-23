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Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове - РИА Новости, 23.06.2023
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Тамбовская область
 
18:44 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/konkurs-olimpiada-1880078078.html
Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове
Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове - РИА Новости, 23.06.2023
Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове
Финал I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города", в котором принимают участие более 700 ребят из разных регионов, стартовал в пятницу в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:44
2023-06-23T18:44
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
тамбов
культура
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ТАМБОВ, 23 июн — РИА Новости. Финал I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города", в котором принимают участие более 700 ребят из разных регионов, стартовал в пятницу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба облправительства.Состязания пройдут на четырех площадках Тамбова, конкурсанты покажут себя в хореографии, актерском мастерстве, вокале, дизайне одежды, в качестве телеведущего, а также в номинациях "Блоггинг", "Свободный жанр", "Моделинг"."Программа I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города" представляет возможности, которые нельзя упускать. Именно тут каждый из вас, вне зависимости от возраста и региона проживания, сможет продемонстрировать свои таланты в популярных направлениях - от науки и технологий до танцев и вокала, найти наставника, заключить контракт с ведущими представителями бизнеса и начать свой профессиональный путь", - приводятся в сообщении слова приветствия участникам главы Тамбовской области Максима Егорова.Он напомнил, что история Тамбовского области связана с именами выдающихся русских музыкантов, деятелей культуры и науки. Здесь создавались многие произведения, пополнившие золотой фонд русского и мирового искусства. Незабываемые страницы в жизни Тамбовщины связаны с именами Чайковского и Рахманинова, Державина и Мичурина."Сегодня я рад, что именно тамбовская земля станет площадкой в раскрытии способностей и талантов, выборе будущей профессии участников конкурса", - добавил Егоров.
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тамбовская область, максим егоров, тамбов, культура
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбов, Культура

Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове

CC BY 4.0 / Правительство Тамбовской области / Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове
Всероссийский конкурс-олимпиада Таланты Умного города стартовал в Тамбове - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY 4.0 / Правительство Тамбовской области /
Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 23 июн — РИА Новости. Финал I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города", в котором принимают участие более 700 ребят из разных регионов, стартовал в пятницу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба облправительства.
Состязания пройдут на четырех площадках Тамбова, конкурсанты покажут себя в хореографии, актерском мастерстве, вокале, дизайне одежды, в качестве телеведущего, а также в номинациях "Блоггинг", "Свободный жанр", "Моделинг".
"Программа I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города" представляет возможности, которые нельзя упускать. Именно тут каждый из вас, вне зависимости от возраста и региона проживания, сможет продемонстрировать свои таланты в популярных направлениях - от науки и технологий до танцев и вокала, найти наставника, заключить контракт с ведущими представителями бизнеса и начать свой профессиональный путь", - приводятся в сообщении слова приветствия участникам главы Тамбовской области Максима Егорова.
Он напомнил, что история Тамбовского области связана с именами выдающихся русских музыкантов, деятелей культуры и науки. Здесь создавались многие произведения, пополнившие золотой фонд русского и мирового искусства. Незабываемые страницы в жизни Тамбовщины связаны с именами Чайковского и Рахманинова, Державина и Мичурина.
"Сегодня я рад, что именно тамбовская земля станет площадкой в раскрытии способностей и талантов, выборе будущей профессии участников конкурса", - добавил Егоров.
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Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровТамбовКультура
 
 
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