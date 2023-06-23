https://ria.ru/20230623/konkurs-olimpiada-1880078078.html

Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове

Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове - РИА Новости, 23.06.2023

Всероссийский конкурс-олимпиада "Таланты Умного города" стартовал в Тамбове

Финал I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города", в котором принимают участие более 700 ребят из разных регионов, стартовал в пятницу в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:44

2023-06-23T18:44

2023-06-23T18:44

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

тамбов

культура

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ТАМБОВ, 23 июн — РИА Новости. Финал I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города", в котором принимают участие более 700 ребят из разных регионов, стартовал в пятницу в Тамбовской области, сообщает пресс-служба облправительства.Состязания пройдут на четырех площадках Тамбова, конкурсанты покажут себя в хореографии, актерском мастерстве, вокале, дизайне одежды, в качестве телеведущего, а также в номинациях "Блоггинг", "Свободный жанр", "Моделинг"."Программа I Всероссийского конкурса-олимпиады "Таланты Умного города" представляет возможности, которые нельзя упускать. Именно тут каждый из вас, вне зависимости от возраста и региона проживания, сможет продемонстрировать свои таланты в популярных направлениях - от науки и технологий до танцев и вокала, найти наставника, заключить контракт с ведущими представителями бизнеса и начать свой профессиональный путь", - приводятся в сообщении слова приветствия участникам главы Тамбовской области Максима Егорова.Он напомнил, что история Тамбовского области связана с именами выдающихся русских музыкантов, деятелей культуры и науки. Здесь создавались многие произведения, пополнившие золотой фонд русского и мирового искусства. Незабываемые страницы в жизни Тамбовщины связаны с именами Чайковского и Рахманинова, Державина и Мичурина."Сегодня я рад, что именно тамбовская земля станет площадкой в раскрытии способностей и талантов, выборе будущей профессии участников конкурса", - добавил Егоров.

https://ria.ru/20230406/risunki-1863512146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, тамбов, культура