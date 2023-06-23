https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html
Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"
Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе" - РИА Новости, 23.06.2023
Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"
III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:35
2023-06-23T16:35
2023-06-23T16:36
россия
фонд "росконгресс"
хабаровск
астрахань
пермь
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд "Росконгресс". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4 тысяч человек. Конгресс объединит представителей академической среды: молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников, ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества. "Конгресс молодых ученых будет проходить 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории Сириус. А осенью этого года в Хабаровске, Астрахани и Перми пройдут мероприятия — спутники конгресса, посвященные проработке актуальных запросов от регионов", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что в 2023 году более 10 регионов РФ подали заявки на проведение на своих территориях мероприятий-спутников конгресса. "Это говорит о том, что идет активное развитие отношений между органами власти субъектов и профессиональным научным сообществом", - сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, выступая на XI Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ, который проходит 21-23 июня в Нижнем Новгороде. Конгресс является одним из ключевых событий в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы), объявленного тематическим указом президента России Владимиром Путиным. Организаторы мероприятия - Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, фонд "Росконгресс" По словам организаторов, основная задача конгресса - создание для российского научного сообщества регулярных площадок для взаимодействия участников научно-технологического и инновационного процессов на федеральном и региональном уровнях. До начала конгресса в субъектах РФ будут проведены мероприятия-спутники, направленные на решение практических задач регионов с помощью молодых ученых.
https://ria.ru/20230609/sirius-1877336692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "росконгресс", хабаровск, астрахань, пермь
Россия, Фонд "Росконгресс", Хабаровск, Астрахань, Пермь
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд "Росконгресс".
Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4 тысяч человек. Конгресс объединит представителей академической среды: молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников, ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.
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"Конгресс молодых ученых будет проходить 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории Сириус. А осенью этого года в Хабаровске
, Астрахани
и Перми
пройдут мероприятия — спутники конгресса, посвященные проработке актуальных запросов от регионов", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что в 2023 году более 10 регионов РФ
подали заявки на проведение на своих территориях мероприятий-спутников конгресса. "Это говорит о том, что идет активное развитие отношений между органами власти субъектов и профессиональным научным сообществом", - сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, выступая на XI Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ, который проходит 21-23 июня в Нижнем Новгороде
.
Конгресс является одним из ключевых событий в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы), объявленного тематическим указом президента России Владимиром Путиным
. Организаторы мероприятия - Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, фонд "Росконгресс"
По словам организаторов, основная задача конгресса - создание для российского научного сообщества регулярных площадок для взаимодействия участников научно-технологического и инновационного процессов на федеральном и региональном уровнях. До начала конгресса в субъектах РФ будут проведены мероприятия-спутники, направленные на решение практических задач регионов с помощью молодых ученых.