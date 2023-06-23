https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html

Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"

Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе" - РИА Новости, 23.06.2023

Росконгресс: III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в "Сириусе"

III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:35

2023-06-23T16:35

2023-06-23T16:36

россия

фонд "росконгресс"

хабаровск

астрахань

пермь

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. III Конгресс молодых ученых пройдет 28-30 ноября в Парке науки и искусства "Сириус", сообщает фонд "Росконгресс". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4 тысяч человек. Конгресс объединит представителей академической среды: молодых ученых — победителей конкурсов грантов, студентов, школьников, ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества. "Конгресс молодых ученых будет проходить 28-30 ноября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус" на федеральной территории Сириус. А осенью этого года в Хабаровске, Астрахани и Перми пройдут мероприятия — спутники конгресса, посвященные проработке актуальных запросов от регионов", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что в 2023 году более 10 регионов РФ подали заявки на проведение на своих территориях мероприятий-спутников конгресса. "Это говорит о том, что идет активное развитие отношений между органами власти субъектов и профессиональным научным сообществом", - сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, выступая на XI Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ, который проходит 21-23 июня в Нижнем Новгороде. Конгресс является одним из ключевых событий в рамках Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы), объявленного тематическим указом президента России Владимиром Путиным. Организаторы мероприятия - Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, фонд "Росконгресс" По словам организаторов, основная задача конгресса - создание для российского научного сообщества регулярных площадок для взаимодействия участников научно-технологического и инновационного процессов на федеральном и региональном уровнях. До начала конгресса в субъектах РФ будут проведены мероприятия-спутники, направленные на решение практических задач регионов с помощью молодых ученых.

https://ria.ru/20230609/sirius-1877336692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд "росконгресс", хабаровск, астрахань, пермь