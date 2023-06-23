https://ria.ru/20230623/knigi-1880010562.html

Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка

Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка - РИА Новости, 23.06.2023

Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка

В ближайшее время в Липецк поступяткниги со шрифтом Брайля, закупленные в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:32

2023-06-23T14:32

2023-06-23T14:32

липецкая область

игорь артамонов

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880010699_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ea818b447301c01f2a94dd535efd092a.jpg

ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. В ближайшее время в Липецк поступяткниги со шрифтом Брайля, закупленные в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, книги с тактильным шрифтом существенно отличаются от обычных изданий. Для их изготовления используется более плотная бумага, а на странице помещается значительно меньше текста, чем на печатном листе. Так, например, "Евгений Онегин" Александра Пушкина занимает два тома, а "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова – три. Также читателям предложат произведения Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других известных авторов.Артамонов отметил, что издания поступят в библиотечно-информационный центр "Социальный", расположенный на улице Липовская, 2А. Будущей осенью это учреждение пополнит список муниципальных библиотек, работающих в статусе "модельная", то есть современная или образцовая. Одним из основных направлений его деятельности станет обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что фонд БИЦ "Социальный" и в дальнейшем будет пополняться книгами для слепых и слабовидящих."В регионе многое делается, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить интересной жизнью: посещать учреждения культуры, заниматься спортом, искусством, иметь множество других увлечений. Хочется верить, что усилий приложено достаточно, чтобы они не чувствовали себя пленниками своих домов, а были полноценными гражданами общества. Но эта работа обязательно будет продолжаться", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230623/stsena-1879921510.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк