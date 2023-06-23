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Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка - РИА Новости, 23.06.2023
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Липецкая область
 
14:32 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/knigi-1880010562.html
Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка
Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка - РИА Новости, 23.06.2023
Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка
В ближайшее время в Липецк поступяткниги со шрифтом Брайля, закупленные в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:32
2023-06-23T14:32
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. В ближайшее время в Липецк поступяткниги со шрифтом Брайля, закупленные в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, книги с тактильным шрифтом существенно отличаются от обычных изданий. Для их изготовления используется более плотная бумага, а на странице помещается значительно меньше текста, чем на печатном листе. Так, например, "Евгений Онегин" Александра Пушкина занимает два тома, а "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова – три. Также читателям предложат произведения Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других известных авторов.Артамонов отметил, что издания поступят в библиотечно-информационный центр "Социальный", расположенный на улице Липовская, 2А. Будущей осенью это учреждение пополнит список муниципальных библиотек, работающих в статусе "модельная", то есть современная или образцовая. Одним из основных направлений его деятельности станет обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что фонд БИЦ "Социальный" и в дальнейшем будет пополняться книгами для слепых и слабовидящих."В регионе многое делается, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить интересной жизнью: посещать учреждения культуры, заниматься спортом, искусством, иметь множество других увлечений. Хочется верить, что усилий приложено достаточно, чтобы они не чувствовали себя пленниками своих домов, а были полноценными гражданами общества. Но эта работа обязательно будет продолжаться", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230623/stsena-1879921510.html
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Книги со шрифтом Брайля появятся в библиотечном центре Липецка

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. В ближайшее время в Липецк поступяткниги со шрифтом Брайля, закупленные в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, книги с тактильным шрифтом существенно отличаются от обычных изданий. Для их изготовления используется более плотная бумага, а на странице помещается значительно меньше текста, чем на печатном листе. Так, например, "Евгений Онегин" Александра Пушкина занимает два тома, а "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова – три. Также читателям предложат произведения Достоевского, Ремарка, Гоголя, Франсуазы Саган, Шолохова и других известных авторов.
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Артамонов отметил, что издания поступят в библиотечно-информационный центр "Социальный", расположенный на улице Липовская, 2А. Будущей осенью это учреждение пополнит список муниципальных библиотек, работающих в статусе "модельная", то есть современная или образцовая. Одним из основных направлений его деятельности станет обслуживание граждан с ограниченными возможностями здоровья. Предполагается, что фонд БИЦ "Социальный" и в дальнейшем будет пополняться книгами для слепых и слабовидящих.
"В регионе многое делается, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить интересной жизнью: посещать учреждения культуры, заниматься спортом, искусством, иметь множество других увлечений. Хочется верить, что усилий приложено достаточно, чтобы они не чувствовали себя пленниками своих домов, а были полноценными гражданами общества. Но эта работа обязательно будет продолжаться", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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