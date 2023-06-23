https://ria.ru/20230623/kaliningrad-1880062309.html

Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область

Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область - РИА Новости, 23.06.2023

Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область

В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:37

2023-06-23T17:37

2023-06-23T17:37

туризм

новости - туризм

калининградская область

калининград

дмитрий чернышенко

антон алиханов

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876069980_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d9d99b3ff1507bd11f38ae9912bb7016.jpg

КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград. "Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов. В прошлом году его посетили один миллион 835 тысяч человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более двух миллионов", – отметил Чернышенко. "Мы создаем современную городскую среду, обеспечиваем доступность точек притяжения и удобные транспортные связи, реализуем современные форматы туристических проектов и развиваем не только комфортабельный отдых на побережье, но и активно задействуем восток области. Спрос на турпродукты у нас постоянно растет, здесь интересно любому путешественнику", – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В пятницу в Калининграде в присутствии Дмитрия Чернышенко, Антона Алиханова и генерального директора Корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры. По словам Суханова, предметом соглашения с Калининградской областью стала совместная работа над туристическими проектами. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения. "По проекту "Балтийская жемчужина" планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&спа" и гостинице в центре Калининграда – уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами", – отметил Суханов.

https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html

калининградская область

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, калининградская область, калининград, дмитрий чернышенко, антон алиханов, туризм