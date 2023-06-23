https://ria.ru/20230623/kaliningrad-1880062309.html
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область - РИА Новости, 23.06.2023
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область
В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:37
2023-06-23T17:37
2023-06-23T17:37
туризм
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дмитрий чернышенко
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград. "Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов. В прошлом году его посетили один миллион 835 тысяч человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более двух миллионов", – отметил Чернышенко. "Мы создаем современную городскую среду, обеспечиваем доступность точек притяжения и удобные транспортные связи, реализуем современные форматы туристических проектов и развиваем не только комфортабельный отдых на побережье, но и активно задействуем восток области. Спрос на турпродукты у нас постоянно растет, здесь интересно любому путешественнику", – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В пятницу в Калининграде в присутствии Дмитрия Чернышенко, Антона Алиханова и генерального директора Корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры. По словам Суханова, предметом соглашения с Калининградской областью стала совместная работа над туристическими проектами. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения. "По проекту "Балтийская жемчужина" планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&спа" и гостинице в центре Калининграда – уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами", – отметил Суханов.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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новости - туризм, калининградская область, калининград, дмитрий чернышенко, антон алиханов, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область, Калининград, Дмитрий Чернышенко, Антон Алиханов, Туризм
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область
Чернышенко: турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек
КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград.
"Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов. В прошлом году его посетили один миллион 835 тысяч человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более двух миллионов", – отметил Чернышенко.
"Мы создаем современную городскую среду, обеспечиваем доступность точек притяжения и удобные транспортные связи, реализуем современные форматы туристических проектов и развиваем не только комфортабельный отдых на побережье, но и активно задействуем восток области. Спрос на турпродукты у нас постоянно растет, здесь интересно любому путешественнику", – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов
.
В пятницу в Калининграде в присутствии Дмитрия Чернышенко, Антона Алиханова и генерального директора Корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры.
По словам Суханова, предметом соглашения с Калининградской областью стала совместная работа над туристическими проектами. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения.
"По проекту "Балтийская жемчужина" планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе
и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&спа" и гостинице в центре Калининграда – уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами", – отметил Суханов.
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