Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:37 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kaliningrad-1880062309.html
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область - РИА Новости, 23.06.2023
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область
В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:37
2023-06-23T17:37
туризм
новости - туризм
калининградская область
калининград
дмитрий чернышенко
антон алиханов
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876069980_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d9d99b3ff1507bd11f38ae9912bb7016.jpg
КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград. "Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов. В прошлом году его посетили один миллион 835 тысяч человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более двух миллионов", – отметил Чернышенко. "Мы создаем современную городскую среду, обеспечиваем доступность точек притяжения и удобные транспортные связи, реализуем современные форматы туристических проектов и развиваем не только комфортабельный отдых на побережье, но и активно задействуем восток области. Спрос на турпродукты у нас постоянно растет, здесь интересно любому путешественнику", – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В пятницу в Калининграде в присутствии Дмитрия Чернышенко, Антона Алиханова и генерального директора Корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры. По словам Суханова, предметом соглашения с Калининградской областью стала совместная работа над туристическими проектами. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения. "По проекту "Балтийская жемчужина" планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&amp;спа" и гостинице в центре Калининграда – уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами", – отметил Суханов.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876069980_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_8bc3f4a2c9185d6f9d15ea731680ea50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, калининградская область, калининград, дмитрий чернышенко, антон алиханов, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Калининградская область, Калининград, Дмитрий Чернышенко, Антон Алиханов, Туризм
Чернышенко оценил турпоток в Калининградскую область

Чернышенко: турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы в Рыбной деревне в Калининграде
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 23 июн – РИА Новости. В этом году турпоток в Калининградскую область может превысить два миллиона человек, заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Калининград.
"Регион со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием традиционно является магнитом для туристов. В прошлом году его посетили один миллион 835 тысяч человек. По прогнозам, в этом году ожидается уже более двух миллионов", – отметил Чернышенко.
"Мы создаем современную городскую среду, обеспечиваем доступность точек притяжения и удобные транспортные связи, реализуем современные форматы туристических проектов и развиваем не только комфортабельный отдых на побережье, но и активно задействуем восток области. Спрос на турпродукты у нас постоянно растет, здесь интересно любому путешественнику", – подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
В пятницу в Калининграде в присутствии Дмитрия Чернышенко, Антона Алиханова и генерального директора Корпорации Туризм.РФ Сергея Суханова было подписано соглашение о взаимодействии в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства, в том числе туристической инфраструктуры.
По словам Суханова, предметом соглашения с Калининградской областью стала совместная работа над туристическими проектами. Четыре из них относятся к объектам культурного наследия федерального и регионального значения.
"По проекту "Балтийская жемчужина" планируется комплексное развитие туристической территории в Зеленоградском районе и создание современного круглогодичного курорта на Балтийском побережье с большим бассейном с морской водой, благодаря которому гости курорта смогут продлить купальный сезон. По двум другим проектам – "Янтарь резорт&спа" и гостинице в центре Калининграда – уже ведется совместная работа с регионом и инвесторами", – отметил Суханов.
Проектное решение строительства курорта Новая Анапа
"Нас ждет что-то невероятное". Главные суперпроекты российского туризма
19 июня, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмКалининградская областьКалининградДмитрий ЧернышенкоАнтон АлихановТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала