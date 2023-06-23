https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС

В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС - РИА Новости, 23.06.2023

В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС

За время, прошедшее после разрушения Каховской ГЭС, украинские войска четыре десятка раз открывали огонь по Новокаховскому городскому округу, рассказали местные РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:11

2023-06-23T10:11

2023-06-23T11:06

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

разрушение каховской гэс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За время, прошедшее после разрушения Каховской ГЭС, украинские войска четыре десятка раз открывали огонь по Новокаховскому городскому округу, рассказали местные власти в Telegram-канале. "В Новой Каховке подвели итоги работы по ликвидации последствий наводнения по состоянию на утро 23 июня <…> За весь период было 44 обстрела зоны проведения работ, при которых ранен один человек", — говорится в сообщении.Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются. В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Киев пошел на эту диверсию, так как ослабил позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России.

https://ria.ru/20230616/bespilotniki-1878578515.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины