Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 23.06.2023 (обновлено: 11:06 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html
В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС
В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС - РИА Новости, 23.06.2023
В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС
За время, прошедшее после разрушения Каховской ГЭС, украинские войска четыре десятка раз открывали огонь по Новокаховскому городскому округу, рассказали местные РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:11
2023-06-23T11:06
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
разрушение каховской гэс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876709418_0:54:1224:743_1920x0_80_0_0_0b7c4d8e00e284550e5976e558e0c944.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За время, прошедшее после разрушения Каховской ГЭС, украинские войска четыре десятка раз открывали огонь по Новокаховскому городскому округу, рассказали местные власти в Telegram-канале. "В Новой Каховке подвели итоги работы по ликвидации последствий наводнения по состоянию на утро 23 июня &lt;…&gt; За весь период было 44 обстрела зоны проведения работ, при которых ранен один человек", — говорится в сообщении.Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются. В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Президент Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Киев пошел на эту диверсию, так как ослабил позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России.
https://ria.ru/20230616/bespilotniki-1878578515.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876709418_82:0:1143:796_1920x0_80_0_0_5e74a8ce3d7064b5dc3eebe8f577073f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , разрушение каховской гэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Вооруженные силы Украины
В Новой Каховке рассказали об украинских обстрелах после разрушения ГЭС

Администрация Новой Каховки: ВСУ 44 раза обстреляли округ после разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЦентральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Центральная площадь Новой Каховки, затопленная после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. За время, прошедшее после разрушения Каховской ГЭС, украинские войска четыре десятка раз открывали огонь по Новокаховскому городскому округу, рассказали местные власти в Telegram-канале.
"В Новой Каховке подвели итоги работы по ликвидации последствий наводнения по состоянию на утро 23 июня <…> За весь период было 44 обстрела зоны проведения работ, при которых ранен один человек", — говорится в сообщении.
ВСУ ночью с помощью дронов атаковали городскую больницу в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
ВСУ атаковали больницу в Новой Каховке тремя дронами
16 июня, 11:52
Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Президент Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Киев пошел на эту диверсию, так как ослабил позиции на Херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в Херсонской области, в пяти километрах от Новой Каховки. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала