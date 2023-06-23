https://ria.ru/20230623/izbienie-1879990562.html
Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки
Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки - РИА Новости, 23.06.2023
Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки
После публикации видео с избиением девушки молодым человеком в Тверской области полиция начала проверку, участников инцидента установили, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:05
2023-06-23T13:05
2023-06-23T13:05
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. После публикации видео с избиением девушки молодым человеком в Тверской области полиция начала проверку, участников инцидента установили, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Видео появилось в социальных сетях поздним вечером в четверг. Судя по кадрам, сначала отношения выясняли две девушки, рядом находилась группа людей, некоторые из которых призывали, зачастую с использованием ненормативной лексики, начать драку. После этого девушку, против которой была настроена компания, начал бить молодой человек со словами: “Смотри и учись, как это делается”. “Все участники инцидента установлены, их опрашивают... По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом”, - сообщили в УМВД. По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в четверг в поселке Красномайский Тверской области. Участники конфликта - совершеннолетние. На момент публикации видео в соцсети заявление в органы правопорядка не поступало, полиция сама начала проверку по итогам мониторинга.
https://ria.ru/20230420/primore-1866543683.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки
В Тверской области начали проверку после публикации в соцсетях видео с избиением девушки
РЯЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. После публикации видео с избиением девушки молодым человеком в Тверской области полиция начала проверку, участников инцидента установили, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Видео появилось в социальных сетях поздним вечером в четверг. Судя по кадрам, сначала отношения выясняли две девушки, рядом находилась группа людей, некоторые из которых призывали, зачастую с использованием ненормативной лексики, начать драку. После этого девушку, против которой была настроена компания, начал бить молодой человек со словами: “Смотри и учись, как это делается”.
«
“Все участники инцидента установлены, их опрашивают... По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом”, - сообщили в УМВД.
По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в четверг в поселке Красномайский Тверской области. Участники конфликта - совершеннолетние. На момент публикации видео в соцсети заявление в органы правопорядка не поступало, полиция сама начала проверку по итогам мониторинга.
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