https://ria.ru/20230623/izbienie-1879990562.html

Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки

Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки - РИА Новости, 23.06.2023

Тверская полиция начала проверку после публикации видео с избиением девушки

После публикации видео с избиением девушки молодым человеком в Тверской области полиция начала проверку, участников инцидента установили, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:05

2023-06-23T13:05

2023-06-23T13:05

происшествия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. После публикации видео с избиением девушки молодым человеком в Тверской области полиция начала проверку, участников инцидента установили, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. Видео появилось в социальных сетях поздним вечером в четверг. Судя по кадрам, сначала отношения выясняли две девушки, рядом находилась группа людей, некоторые из которых призывали, зачастую с использованием ненормативной лексики, начать драку. После этого девушку, против которой была настроена компания, начал бить молодой человек со словами: “Смотри и учись, как это делается”. “Все участники инцидента установлены, их опрашивают... По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом”, - сообщили в УМВД. По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в четверг в поселке Красномайский Тверской области. Участники конфликта - совершеннолетние. На момент публикации видео в соцсети заявление в органы правопорядка не поступало, полиция сама начала проверку по итогам мониторинга.

https://ria.ru/20230420/primore-1866543683.html

тверская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тверская область