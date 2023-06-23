https://ria.ru/20230623/inoagenty-1880095713.html

Минюст признал иноагентами депутата Ступина* и предпринимателя Невзлина*

Минюст признал иноагентами депутата Ступина* и предпринимателя Невзлина* - РИА Новости, 24.06.2023

Минюст признал иноагентами депутата Ступина* и предпринимателя Невзлина*

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* и доцента МГУ Михаила Лобанова,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-23T21:10

2023-06-23T21:10

2023-06-24T00:16

россия

леонид невзлин

евгений ступин

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего вице-президента компании "ЮКОС" Леонида Невзлина* и доцента МГУ Михаила Лобанова, сообщается на сайте Минюста РФ.В новый список также вошли еще пять человек и две организации."23 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Е. Белик*, В. В. Боварь*, И. А. Колмановский*, Р. Р. Латыпов*, М. С. Лобанов*, Л. Б. Невзлин*, Е. В. Ступин*, "Движение сознательных отказчиков"**, а также комьюнити-центр "Действие"**, - говорится в сообщении.По данным Минюста, Белик* пропагандировал ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства. Также он выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку со стороны иностранных источников.Как уточняется, Виталий Боварь* и Роберт Латыпов*, а также доцент МГУ Михаил Лобанов* распространяли недостоверную информацию о решениях и политике публичной власти, выступали против специальной военной операции.Илья Колмановский* отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Негативно высказывался в отношении граждан РФ, осуществлял финансирование организаций, оказывающих поддержку киевских боевиков.Добавляется, что бывший вице-президент компании "ЮКОС" Леонид Невзлин* и Евгений Ступин* выступали в поддержку Киева."Движение сознательных отказчиков"** распространяло ложную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступало против проведения СВО на Украине.Комьюнити-центр "Действие"** пропагандировал ЛГБТ-отношения и давал ложную информацию о решениях и политике властей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.** Организация, выполняющая функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230616/inoagenty-1878799659.html

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россия, леонид невзлин, евгений ступин, московская городская дума, общество