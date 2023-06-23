Рейтинг@Mail.ru
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 23.06.2023 (обновлено: 11:43 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/inoagenty-1879966878.html
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля - РИА Новости, 23.06.2023
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов во втором чтении 19 и 26 июля, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:35
2023-06-23T11:43
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов во втором чтении 19 и 26 июля, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.В соответствие с проектом, 19 июля Госдума может рассмотреть во втором чтении в законопроект, предлагающий установить, что участие физических и юридических лиц в деятельности в России иностранной неправительственной организации возможно после внесения в реестр сведений о структурных подразделениях такой организации.26 июля палата может обсудить во втором чтении законопроект об обязанности органов публичной власти, организаций при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, которые предусмотрены в отношении лиц, признанных иностранными агентами.
https://ria.ru/20230621/proekt-1879607676.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля

Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о деятельности иноагентов 19 и 26 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов во втором чтении 19 и 26 июля, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.
В соответствие с проектом, 19 июля Госдума может рассмотреть во втором чтении в законопроект, предлагающий установить, что участие физических и юридических лиц в деятельности в России иностранной неправительственной организации возможно после внесения в реестр сведений о структурных подразделениях такой организации.
26 июля палата может обсудить во втором чтении законопроект об обязанности органов публичной власти, организаций при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, которые предусмотрены в отношении лиц, признанных иностранными агентами.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В ГД приняли проект о штрафах за невыполнение предписаний по иноагентам
21 июня, 16:16
 
Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала