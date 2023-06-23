https://ria.ru/20230623/inoagenty-1879966878.html
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля - РИА Новости, 23.06.2023
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля
Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов во втором чтении 19 и 26 июля, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:35
2023-06-23T11:35
2023-06-23T11:43
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов во втором чтении 19 и 26 июля, следует из проекта календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.В соответствие с проектом, 19 июля Госдума может рассмотреть во втором чтении в законопроект, предлагающий установить, что участие физических и юридических лиц в деятельности в России иностранной неправительственной организации возможно после внесения в реестр сведений о структурных подразделениях такой организации.26 июля палата может обсудить во втором чтении законопроект об обязанности органов публичной власти, организаций при осуществлении своей деятельности учитывать ограничения, которые предусмотрены в отношении лиц, признанных иностранными агентами.
https://ria.ru/20230621/proekt-1879607676.html
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Госдума может рассмотреть проекты о деятельности иноагентов 19 и 26 июля
Госдума может рассмотреть пакет законопроектов о деятельности иноагентов 19 и 26 июля