https://ria.ru/20230623/gumanitarka-1880073127.html

Казань отправила в ЛНР 96 тонн гуманитарного груза

Казань отправила в ЛНР 96 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 23.06.2023

Казань отправила в ЛНР 96 тонн гуманитарного груза

Очередная партия гуманитарного груза - 96 тонн стройматериалов и продуктов - отправлена из Казани в Лисичанск и Рубежное в ЛНР, сообщает мэрия Казани. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:10

2023-06-23T18:10

2023-06-23T18:10

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казань

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КАЗАНЬ, 23 июн – РИА Новости. Очередная партия гуманитарного груза - 96 тонн стройматериалов и продуктов - отправлена из Казани в Лисичанск и Рубежное в ЛНР, сообщает мэрия Казани. "Сегодня из Казани от стелы "Город трудовой доблести" отправили девятую партию гуманитарного груза весом 96 тонн в города Лисичанск и Рубежное. Жители пострадавших населенных пунктов получат продукты питания, строительные материалы и другие предметы первой необходимости. Отправку гуманитарной колонны из пяти фур проинспектировал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин", - говорится в сообщении. Мэр Казани отметил, что первые гуманитарные поезда состояли в основном из продуктов питания, а теперь в ЛНР отправляется все больше стройматериалов и того, что нужно для восстановления хозяйства. "В пяти фурах почти 100 тонн груза, а всего с начала сбора гуманитарной помощи казанцы собрали и отправили уже более 1 тысячи тонн груза Лисичанску, а теперь уже и Рубежному", - сказал он. Сообщается, что в фурах 40 тонн труб и 40 тонн пиломатериалов, остальное - продукты (мясные консервы, сгущенка, крупяные изделия), спецодежда и комплектующие для прокладки коммуникаций. Вклад в сбор гуманитарной помощи внесли в частности группа компаний "ЖИК Казани", отель "Ривьера", АО "АйСиЭл - КПО ВС", компании "Казань-Восток-Сервис", "Стройимпекс". Неравнодушные горожане собрали предметы первой необходимости, для чего по всему городу были открыты пункты сбора. В настоящее время Татарстан уже шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В правительстве Татарстана была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.

https://ria.ru/20230128/gumpomosch-1848151277.html

https://ria.ru/20230531/fond-1875422707.html

https://ria.ru/20221122/pomosch-1833399162.html

казань

лисичанск

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казань, лисичанск, луганская народная республика, ильсур метшин, республика татарстан (татарстан), ситуация в днр и лнр, рубежное