https://ria.ru/20230623/gitler-1879975587.html

Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев

Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023

Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев

Коллективный Запад повторяет путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:04

2023-06-23T12:04

2023-06-23T12:51

россия

адольф гитлер

николай патрушев

германия

безопасность

нато

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Коллективный Запад повторяет путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Центральной Азии и России в Алма-Ате.

https://ria.ru/20230619/putin-1879026270.html

россия

германия

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Кирилл Волков

россия, адольф гитлер, николай патрушев, германия, безопасность, нато