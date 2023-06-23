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Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023
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12:04 23.06.2023 (обновлено: 12:51 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/gitler-1879975587.html
Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев
Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023
Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев
Коллективный Запад повторяет путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:04
2023-06-23T12:51
россия
адольф гитлер
николай патрушев
германия
безопасность
нато
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Коллективный Запад повторяет путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Центральной Азии и России в Алма-Ате.
https://ria.ru/20230619/putin-1879026270.html
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россия, адольф гитлер, николай патрушев, германия, безопасность, нато
Россия, Адольф Гитлер, Николай Патрушев, Германия, Безопасность, НАТО
Запад повторяет путь Гитлера, возродив нацизм, заявил Патрушев

Патрушев заявил, что коллективный Запад повторяет путь Гитлера и его приспешников

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Коллективный Запад повторяет путь Адольфа Гитлера, возродив нацистскую идеологию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Центральной Азии и России в Алма-Ате.
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РоссияАдольф ГитлерНиколай ПатрушевГерманияБезопасностьНАТО
 
 
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