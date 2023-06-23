https://ria.ru/20230623/gazoprovod-1880083322.html

В Крыму восстановили поврежденный газопровод

В Крыму восстановили поврежденный газопровод - РИА Новости, 23.06.2023

В Крыму восстановили поврежденный газопровод

Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:22

2023-06-23T19:22

2023-06-23T19:22

жкх

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики. Газопровод был поврежден минувшей ночью. Без газа осталось около 500 абонентов. Причины произошедшего не назывались. "Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены", - говорится в сообщении. Газоснабжение более 200 потребителей восстановлено. "Работы по пускам газа абонентам продолжаются", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20230610/ukraina-1877368631.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, происшествия