https://ria.ru/20230623/gazoprovod-1880083322.html
В Крыму восстановили поврежденный газопровод
В Крыму восстановили поврежденный газопровод - РИА Новости, 23.06.2023
В Крыму восстановили поврежденный газопровод
Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:22
2023-06-23T19:22
2023-06-23T19:22
жкх
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики. Газопровод был поврежден минувшей ночью. Без газа осталось около 500 абонентов. Причины произошедшего не назывались. "Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены", - говорится в сообщении. Газоснабжение более 200 потребителей восстановлено. "Работы по пускам газа абонентам продолжаются", - подчеркнули в министерстве.
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жкх, происшествия
В Крыму восстановили поврежденный газопровод
На южном берегу Крыма восстановили поврежденный газопровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости.
Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго
республики.
Газопровод был поврежден минувшей ночью. Без газа осталось около 500 абонентов. Причины произошедшего не назывались.
"Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены", - говорится в сообщении. Газоснабжение более 200 потребителей восстановлено.
"Работы по пускам газа абонентам продолжаются", - подчеркнули в министерстве.
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