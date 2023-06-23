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В Крыму восстановили поврежденный газопровод - РИА Новости, 23.06.2023
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19:22 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/gazoprovod-1880083322.html
В Крыму восстановили поврежденный газопровод
В Крыму восстановили поврежденный газопровод - РИА Новости, 23.06.2023
В Крыму восстановили поврежденный газопровод
Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:22
2023-06-23T19:22
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики. Газопровод был поврежден минувшей ночью. Без газа осталось около 500 абонентов. Причины произошедшего не назывались. "Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены", - говорится в сообщении. Газоснабжение более 200 потребителей восстановлено. "Работы по пускам газа абонентам продолжаются", - подчеркнули в министерстве.
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жкх, происшествия
ЖКХ, Происшествия
В Крыму восстановили поврежденный газопровод

На южном берегу Крыма восстановили поврежденный газопровод

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРемонт газопровода
Ремонт газопровода - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Ремонт газопровода. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Поврежденный газопровод в поселке Кореиз на южном берегу Крыма восстановлен, сообщает пресс-служба Минтопэнерго республики.
Газопровод был поврежден минувшей ночью. Без газа осталось около 500 абонентов. Причины произошедшего не назывались.
"Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены", - говорится в сообщении. Газоснабжение более 200 потребителей восстановлено.
"Работы по пускам газа абонентам продолжаются", - подчеркнули в министерстве.
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