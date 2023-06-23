https://ria.ru/20230623/gazoprovod-1879916430.html

В крымском поселке Кореиз повредило газопровод

В крымском поселке Кореиз повредило газопровод - РИА Новости, 23.06.2023

В крымском поселке Кореиз повредило газопровод

Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:01

2023-06-23T09:01

2023-06-23T09:01

олег крючков

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают аварийные службы, газоснабжение будет восстановлено до конца дня.

https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

олег крючков, республика крым, происшествия