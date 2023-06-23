https://ria.ru/20230623/gazoprovod-1879916430.html
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод - РИА Новости, 23.06.2023
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод
Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:01
2023-06-23T09:01
2023-06-23T09:01
олег крючков
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают аварийные службы, газоснабжение будет восстановлено до конца дня.
https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег крючков, республика крым, происшествия
Олег Крючков, Республика Крым, Происшествия
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод, без газа остаются 500 абонентов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают аварийные службы, газоснабжение будет восстановлено до конца дня.
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