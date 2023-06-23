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В крымском поселке Кореиз повредило газопровод - РИА Новости, 23.06.2023
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09:01 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/gazoprovod-1879916430.html
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод - РИА Новости, 23.06.2023
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод
Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:01
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олег крючков
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают аварийные службы, газоснабжение будет восстановлено до конца дня.
https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html
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олег крючков, республика крым, происшествия
Олег Крючков, Республика Крым, Происшествия
В крымском поселке Кореиз повредило газопровод

В крымском поселке Кореиз повредило газопровод, без газа остаются 500 абонентов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания 360
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания 360 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода на фасаде здания 360. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Газопровод поврежден в крымском поселке Кореиз, без газа, предварительно, остаются 500 абонентов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают аварийные службы, газоснабжение будет восстановлено до конца дня.
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев
19 июня, 10:59
 
Олег КрючковРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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