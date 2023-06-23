https://ria.ru/20230623/finansirovanie-1880099643.html
Канцлер Австрии выступил против выделения дополнительных средств для ЕС
Канцлер Австрии выступил против выделения дополнительных средств для ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
Канцлер Австрии выступил против выделения дополнительных средств для ЕС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Австрийская народная партия - АНП) выступил против выделения дополнительных средств для стран-членов Евросоюза, мнения... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:50
2023-06-23T21:50
2023-06-23T21:50
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Австрийская народная партия - АНП) выступил против выделения дополнительных средств для стран-членов Евросоюза, мнения представителей других австрийских партий в парламенте ЕС разделились. "Использование существующих средств должно быть приоритетным, прежде чем просить больше налоговых денег у стран-членов", - сказал канцлер в эфире австрийского радио ORF. Нехаммер сначала призвал рассмотреть вопрос об использовании уже имеющихся средств. "Было бы хорошо, чтобы комиссия ЕС представила, как она хочет перераспределить средства, а затем мы посмотрим, действительно ли это работает в интересах стран-членов", - пояснил канцлер. Позицию Нехаммера поддержала глава делегации Австрийской народной партии в парламенте ЕС Ангелика Винциг. "Сейчас важно, чтобы мы лучше использовали существующие средства и перераспределяли их в соответствии с нашими приоритетами", - приводит портал ORF слова Винциг. При этом, Зеленые придерживаются иного мнения. "Нам нужен сильный бюджет ЕС и новые собственные ресурсы, чтобы справиться с кризисами: климатическая катастрофа, солидарность с Украиной, вопросы социального распределения", - пояснила глава делегации австрийских зеленых в Европарламенте Моника Вана, слова которой также приводит ORF. Австрийская политическая партия NEOS (Новая Австрия и либеральный форум) открыта для дискуссий. "Мы всегда открыты для содержательных дискуссий о срочно необходимых реформах ЕС и его институтов. Также мы всегда открыты для дискуссий, если нужно всерьез обсудить ответственное и разумное использование денег налогоплательщиков", - цитирует ORF слова евродепутата от NEOS Клаудии Гамон. Портал пояснил, что дискуссия в Австрии разгорелась после того, как во вторник комиссия ЕС призвала 27 государств-членов внести дополнительные 66 миллиардов евро в многолетние финансовые рамки до 2027 года. Средства должны быть направлены, в том числе на нужды Украины и миграции. Для Австрии это увеличение означало бы дополнительные 1,6 миллиарда евро. Министр финансов Магнус Бруннер (АНП) отверг это требование. По его словам, Австрия не может согласиться на увеличение взноса.
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в мире, украина, австрия, карл нехаммер, австрийская народная партия, европарламент, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австрия, Карл Нехаммер, Австрийская народная партия, Европарламент, Евросоюз
Канцлер Австрии выступил против выделения дополнительных средств для ЕС
Канцлер Австрии Нехаммер выступил против выделения дополнительных средств для ЕС
ВЕНА, 23 июн - РИА Новости.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Австрийская народная партия - АНП) выступил против выделения дополнительных средств
для стран-членов Евросоюза, мнения представителей других австрийских партий в парламенте ЕС разделились.
"Использование существующих средств должно быть приоритетным, прежде чем просить больше налоговых денег у стран-членов", - сказал канцлер в эфире австрийского радио ORF. Нехаммер сначала призвал рассмотреть вопрос об использовании уже имеющихся средств. "Было бы хорошо, чтобы комиссия ЕС представила, как она хочет перераспределить средства, а затем мы посмотрим, действительно ли это работает в интересах стран-членов", - пояснил канцлер.
Позицию Нехаммера поддержала глава делегации Австрийской народной партии в парламенте ЕС Ангелика Винциг. "Сейчас важно, чтобы мы лучше использовали существующие средства и перераспределяли их в соответствии с нашими приоритетами", - приводит портал ORF слова Винциг.
При этом, Зеленые придерживаются иного мнения. "Нам нужен сильный бюджет ЕС и новые собственные ресурсы, чтобы справиться с кризисами: климатическая катастрофа, солидарность с Украиной, вопросы социального распределения", - пояснила глава делегации австрийских зеленых в Европарламенте Моника Вана, слова которой также приводит ORF.
Австрийская политическая партия NEOS (Новая Австрия и либеральный форум) открыта для дискуссий. "Мы всегда открыты для содержательных дискуссий о срочно необходимых реформах ЕС и его институтов. Также мы всегда открыты для дискуссий, если нужно всерьез обсудить ответственное и разумное использование денег налогоплательщиков", - цитирует ORF слова евродепутата от NEOS Клаудии Гамон.
Портал пояснил, что дискуссия в Австрии разгорелась после того, как во вторник комиссия ЕС призвала 27 государств-членов внести дополнительные 66 миллиардов евро в многолетние финансовые рамки до 2027 года. Средства должны быть направлены, в том числе на нужды Украины и миграции. Для Австрии это увеличение означало бы дополнительные 1,6 миллиарда евро. Министр финансов Магнус Бруннер (АНП) отверг это требование. По его словам, Австрия не может согласиться на увеличение взноса.
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