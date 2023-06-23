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Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер" - РИА Новости, 23.06.2023
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12:00 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/film-1879864795.html
Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер"
Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер" - РИА Новости, 23.06.2023
Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер"
Показ фильма "Мы им доверяем" от студии документального кино "ТОК" состоится в воскресенье, 25 июня, в кинотеатре "Октябрь" в рамках международного фестиваля... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:00
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Показ фильма "Мы им доверяем" от студии документального кино "ТОК" состоится в воскресенье, 25 июня, в кинотеатре "Октябрь" в рамках международного фестиваля "Докер". Лента режиссера Светланы Макеевой включена в специальную программу "Док Терапия", цель которой — через реальные истории привлечь внимание зрителя к проблемам человеческой психики, причинам их возникновения, методам профилактики и терапии."Мы им доверяем" повествует о жертвах педофилии, которые жили со своими насильниками и попали под их долговременное влияние. Героини ленты делятся личными историями о пережитом ужасе насилия в детском возрасте и рассказывают, как они справляются с нанесенными психологическими травмами."Этот фильм снят не для того, чтобы довести зрителей до слез. Он должен отрезвлять, заставить задуматься о страшной статистике и о том, кому мы доверяем", — рассказала Светлана Макеева о своей новой работе. Ее предыдущий полнометражный документальный фильм "Миры других", посвященный больным шизофренией, стал победителем фестивалей Hong Kong World Film Festival и New Delhi Film Festival 2022 и 2023 гг.Фестиваль "Докер" пройдет с 23 июня по 2 июля в московском кинотеатре "Октябрь" и в других городах России. Это единственный в России смотр авторского неигрового кино, профессиональное жюри которого оценивает отдельно работу режиссера, оператора, звукорежиссера и режиссера монтажа. Ежегодно на участие в "Докере" поступает более 2000 заявок со всего мира."ТОК" — мультиплатформенная студия документального кино. Проект начинался как онлайн-СМИ с фокусом на социальной тематике. За пять лет существования студия выпустила множество документальных фильмов на стыке журналистики и художественного кино. Видео "ТОК" набрали миллионы просмотров на YouTube, а отметки в 850 тыс. подписчиков проект достиг всего за два с небольшим года.
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россия, фильм, фильмы, кино, кино и сериалы, культура
Россия, фильм, фильмы, кино, Кино и сериалы, Культура

Фильм студии "ТОК" покажут в "Октябре" на фестивале "Докер"

© Фото : ТОКФильм "Мы им доверяем"
Фильм Мы им доверяем - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : ТОК
Фильм "Мы им доверяем"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Показ фильма "Мы им доверяем" от студии документального кино "ТОК" состоится в воскресенье, 25 июня, в кинотеатре "Октябрь" в рамках международного фестиваля "Докер". Лента режиссера Светланы Макеевой включена в специальную программу "Док Терапия", цель которой — через реальные истории привлечь внимание зрителя к проблемам человеческой психики, причинам их возникновения, методам профилактики и терапии.
"Мы им доверяем" повествует о жертвах педофилии, которые жили со своими насильниками и попали под их долговременное влияние. Героини ленты делятся личными историями о пережитом ужасе насилия в детском возрасте и рассказывают, как они справляются с нанесенными психологическими травмами.
"Этот фильм снят не для того, чтобы довести зрителей до слез. Он должен отрезвлять, заставить задуматься о страшной статистике и о том, кому мы доверяем", — рассказала Светлана Макеева о своей новой работе. Ее предыдущий полнометражный документальный фильм "Миры других", посвященный больным шизофренией, стал победителем фестивалей Hong Kong World Film Festival и New Delhi Film Festival 2022 и 2023 гг.
Фестиваль "Докер" пройдет с 23 июня по 2 июля в московском кинотеатре "Октябрь" и в других городах России. Это единственный в России смотр авторского неигрового кино, профессиональное жюри которого оценивает отдельно работу режиссера, оператора, звукорежиссера и режиссера монтажа. Ежегодно на участие в "Докере" поступает более 2000 заявок со всего мира.
"ТОК" — мультиплатформенная студия документального кино. Проект начинался как онлайн-СМИ с фокусом на социальной тематике. За пять лет существования студия выпустила множество документальных фильмов на стыке журналистики и художественного кино. Видео "ТОК" набрали миллионы просмотров на YouTube, а отметки в 850 тыс. подписчиков проект достиг всего за два с небольшим года.
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