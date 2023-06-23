https://ria.ru/20230623/evrei-1880070873.html

В России выпустили первых в мире магистров по древнему языку горских евреев

В России выпустили первых в мире магистров по древнему языку горских евреев - РИА Новости, 23.06.2023

В России выпустили первых в мире магистров по древнему языку горских евреев

Первые в мире дипломированные магистры по древнему языку горских евреев джуури, который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, появились в России,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:04

2023-06-23T18:04

2023-06-23T18:06

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первые в мире дипломированные магистры по древнему языку горских евреев джуури, который включен ЮНЕСКО в список редких и исчезающих, появились в России, сообщила пресс-служба Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ"."В Москве, в Российском государственном университете (РГУ) им. А.Н. Косыгина, 22 июня успешно прошла защита диссертаций первых выпускников магистерской программы высшего профессионального образования "Язык и культура еврейских диаспор", посвященной изучению горско-еврейского языка джуури и культуре горских евреев. Таким образом, в России и в мире появились пять первых дипломированных магистров по этому древнему, активно возрождающемуся языку", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба, программа "Язык и культура еврейских диаспор" — первый опыт академического преподавания дисциплин по языку, литературе и культуре горских евреев, до сих пор не имевший аналогов в мировой университетской практике.Курс, обучение по которому длится два года, открылся в 2021/2022 учебном году по инициативе Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ", получившему на проект по сохранению, изучению и популяризации языка джуури грант президента России."Было крайне важно воочию увидеть, как джуури заслуженно становится объектом научных исследований и полноправно входит в число изучаемых в вузах филологических дисциплин. Экзаменационная комиссия единодушно отметила исключительно высокий уровень всех представленных участниками научных работ, актуальность их тем и ценность собранного исследователями материала, который пополнит собой сокровищницу культуры горских евреев", — приводит пресс-служба слова члена экзаменационной комиссии, президент фонда "СТМЭГИ" Германа Захарьяев.Программа "Язык и культура еврейских диаспор" была разработана для выпускников вузов, имеющих дипломы бакалавра или специалиста по филологии. Одна из задач курса — подготовка специалистов-филологов по языку, литературе и культуре горских евреев — будущих учителей языка, преподавателей вузов, работников СМИ и научных работников-исследователей джуури.Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. ЮНЕСКО включило джуури в "Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения".Горские евреи — один из субэтносов еврейского народа, происходящий от иранских евреев, которые переселились на территорию Восточного Кавказа в раннем Средневековье. Их исконная территория проживания — юг Дагестана и север Азербайджана. В культурном плане они во многом близки соседним народам Кавказа (азербайджанцам, лезгинам, другим этносам Дагестана), но по религии не отличаются от остальных групп евреев. Сейчас большинство горских евреев проживает в Израиле (примерно 100 тысяч). В России и Азербайджане их суммарно насчитывается около 20-30 тысяч человек.

https://ria.ru/20221115/evrei-1831536443.html

https://ria.ru/20201116/gorskie-1584757769.html

https://ria.ru/20200707/1573985728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, азербайджан, религия