https://ria.ru/20230623/ekvadortsy-1879896614.html

Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО

Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО - РИА Новости, 23.06.2023

Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО

Эквадорцы и российские соотечественники отправляют гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T00:38

2023-06-23T00:38

2023-06-23T00:38

в мире

россия

эквадор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости. Эквадорцы и российские соотечественники отправляют гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "Российские соотечественники и эквадорские выпускники советских и российских вузов собирают и направляют помощь участникам специальной военной операции в Россию. Сотрудники российского посольства и их семьи тоже в этом участвуют", - сказал дипломат. Он пояснил, что отправляются финансовые средства, поскольку в России, на месте, лучше видны потребности участников СВО. "Сейчас готовится новая партия помощи, она уже не первая", - отметил Спринчан.

https://ria.ru/20230427/mir-1868009831.html

россия

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эквадор