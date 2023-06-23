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Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО
Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО - РИА Новости, 23.06.2023
Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО
Эквадорцы и российские соотечественники отправляют гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T00:38
2023-06-23T00:38
2023-06-23T00:38
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости. Эквадорцы и российские соотечественники отправляют гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "Российские соотечественники и эквадорские выпускники советских и российских вузов собирают и направляют помощь участникам специальной военной операции в Россию. Сотрудники российского посольства и их семьи тоже в этом участвуют", - сказал дипломат. Он пояснил, что отправляются финансовые средства, поскольку в России, на месте, лучше видны потребности участников СВО. "Сейчас готовится новая партия помощи, она уже не первая", - отметил Спринчан.
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в мире, россия, эквадор
Посол России рассказал, как эквадорцы отправляют помощь в зону СВО
Посол России в Эквадоре: эквадорцы и россияне отправляют помощь для участников СВО
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июн – РИА Новости. Эквадорцы и российские соотечественники отправляют гуманитарную помощь для участников специальной военной операции, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
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"Российские соотечественники и эквадорские выпускники советских и российских вузов собирают и направляют помощь участникам специальной военной операции в Россию. Сотрудники российского посольства и их семьи тоже в этом участвуют", - сказал дипломат.
Он пояснил, что отправляются финансовые средства, поскольку в России, на месте, лучше видны потребности участников СВО.
"Сейчас готовится новая партия помощи, она уже не первая", - отметил Спринчан.
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