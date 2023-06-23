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ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 23.06.2023 (обновлено: 14:38 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2023
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области
Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:25
2023-06-23T14:38
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Южнодонецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На Положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880009634.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области

ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ у Марфополя в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
На Южнодонецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На Положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
"Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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