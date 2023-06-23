https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html

ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области

ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2023

ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области

Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:25

2023-06-23T14:25

2023-06-23T14:38

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Южнодонецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На Положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность