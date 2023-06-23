https://ria.ru/20230623/drg-1880009095.html
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 23.06.2023
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области
Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:25
2023-06-23T14:25
2023-06-23T14:38
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Южнодонецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На Положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880009634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Запорожской области
ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ у Марфополя в Запорожской области