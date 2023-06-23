https://ria.ru/20230623/donbass-1879910738.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:09

2023-06-23T08:09

2023-06-23T08:09

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.50 - населенный пункт Дзержинск - город Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 07.45 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины