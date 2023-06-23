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Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом

Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом - РИА Новости, 23.06.2023

Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом

Рост числа людей с диабетом увеличивается, но причина не в генетике, заявил президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:54

2023-06-23T18:54

2023-06-23T18:54

общество

россия

иван дедов

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост числа людей с диабетом увеличивается, но причина не в генетике, заявил президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов. "К большому сожалению, цифра так нарастает, нарастает, я так думаю, что не генетика. Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор", - сказал Дедов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, рост числа людей с диабетом может быть из-за хронических заболеваний, тревоги, психологической нагрузки. Президент в ходе встречи также поинтересовался, как развивается центр, вспомнив о выделении дополнительных средств. Дедов ответил, что у него есть ряд предложений для обсуждения.

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, иван дедов, владимир путин, здоровье - общество