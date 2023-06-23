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Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом - РИА Новости, 23.06.2023
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18:54 23.06.2023
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Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом
Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом - РИА Новости, 23.06.2023
Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом
Рост числа людей с диабетом увеличивается, но причина не в генетике, заявил президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:54
2023-06-23T18:54
общество
россия
иван дедов
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост числа людей с диабетом увеличивается, но причина не в генетике, заявил президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов. "К большому сожалению, цифра так нарастает, нарастает, я так думаю, что не генетика. Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор", - сказал Дедов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, рост числа людей с диабетом может быть из-за хронических заболеваний, тревоги, психологической нагрузки. Президент в ходе встречи также поинтересовался, как развивается центр, вспомнив о выделении дополнительных средств. Дедов ответил, что у него есть ряд предложений для обсуждения.
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общество, россия, иван дедов, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Иван Дедов, Владимир Путин, Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказал о причинах роста заболеваемости диабетом

Дедов: заболеваемость диабетом растет так, что едва ли это можно связать с генетикой

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлюкометр для измерения уровня сахара в крови
Глюкометр для измерения уровня сахара в крови - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рост числа людей с диабетом увеличивается, но причина не в генетике, заявил президент Национального медицинского центра эндокринологии Иван Дедов.
"К большому сожалению, цифра так нарастает, нарастает, я так думаю, что не генетика. Генетика настолько стабильна, настолько консервативна, это эпигенетический фактор", - сказал Дедов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, рост числа людей с диабетом может быть из-за хронических заболеваний, тревоги, психологической нагрузки.
Президент в ходе встречи также поинтересовался, как развивается центр, вспомнив о выделении дополнительных средств. Дедов ответил, что у него есть ряд предложений для обсуждения.
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