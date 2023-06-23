Против жителя Якутска, угнавшего машину с двумя детьми, завели дело
На жителя Якутска, угнавшего пьяным автомобиль с двумя спящими детьми, завели дело
Полицейский. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. На жителя Якутска, угнавшего пьяным автомобиль с двумя спящими детьми, завели уголовное дело, сообщает прокуратура республики.
Как сообщала ГИБДД, инцидент произошел в среду поздним вечером. Угнал Toyota Corolla с двумя детьми 4 и 5 лет с улицы Семена Данилова 55-летний пьяный мужчина, когда женщина со своим знакомым зашли в магазин, не запирая и не глуша автомобиль. По горячим следам его задержали. Со слов угонщика, обстоятельств инцидента он не помнит, детей не заметил. О том, что на заднем сидении находятся спящие дети, ему сообщил малознакомый гражданин, которого он подобрал в районе автовокзала Якутска. При задержании на него была заведена "административка" за "управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления" .
"Прокуратура Якутска признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ (угон)... В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее госавтоинспекция города сообщала, что дети не пострадали, были переданы матери. Информация о случившемся поступила и в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.