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Против жителя Якутска, угнавшего машину с двумя детьми, завели дело - РИА Новости, 23.06.2023
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13:10 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/delo-1879991236.html
Против жителя Якутска, угнавшего машину с двумя детьми, завели дело
Против жителя Якутска, угнавшего машину с двумя детьми, завели дело - РИА Новости, 23.06.2023
Против жителя Якутска, угнавшего машину с двумя детьми, завели дело
На жителя Якутска, угнавшего пьяным автомобиль с двумя спящими детьми, завели уголовное дело, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:10
2023-06-23T13:10
россия
якутск
происшествия
гибдд мвд рф
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. На жителя Якутска, угнавшего пьяным автомобиль с двумя спящими детьми, завели уголовное дело, сообщает прокуратура республики. Как сообщала ГИБДД, инцидент произошел в среду поздним вечером. Угнал Toyota Corolla с двумя детьми 4 и 5 лет с улицы Семена Данилова 55-летний пьяный мужчина, когда женщина со своим знакомым зашли в магазин, не запирая и не глуша автомобиль. По горячим следам его задержали. Со слов угонщика, обстоятельств инцидента он не помнит, детей не заметил. О том, что на заднем сидении находятся спящие дети, ему сообщил малознакомый гражданин, которого он подобрал в районе автовокзала Якутска. При задержании на него была заведена "административка" за "управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления" . "Прокуратура Якутска признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ (угон)... В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Ранее госавтоинспекция города сообщала, что дети не пострадали, были переданы матери. Информация о случившемся поступила и в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
https://ria.ru/20230622/dtp-1879757506.html
россия
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россия, якутск, происшествия, гибдд мвд рф
Россия, Якутск, Происшествия, ГИБДД МВД РФ
Против жителя Якутска, угнавшего машину с двумя детьми, завели дело

На жителя Якутска, угнавшего пьяным автомобиль с двумя спящими детьми, завели дело

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. На жителя Якутска, угнавшего пьяным автомобиль с двумя спящими детьми, завели уголовное дело, сообщает прокуратура республики.
Как сообщала ГИБДД, инцидент произошел в среду поздним вечером. Угнал Toyota Corolla с двумя детьми 4 и 5 лет с улицы Семена Данилова 55-летний пьяный мужчина, когда женщина со своим знакомым зашли в магазин, не запирая и не глуша автомобиль. По горячим следам его задержали. Со слов угонщика, обстоятельств инцидента он не помнит, детей не заметил. О том, что на заднем сидении находятся спящие дети, ему сообщил малознакомый гражданин, которого он подобрал в районе автовокзала Якутска. При задержании на него была заведена "административка" за "управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления" .
"Прокуратура Якутска признала законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ (угон)... В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее госавтоинспекция города сообщала, что дети не пострадали, были переданы матери. Информация о случившемся поступила и в инспекцию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
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