https://ria.ru/20230623/delo-1879986976.html

ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене

ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене - РИА Новости, 23.06.2023

ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия ФСБ об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:47

2023-06-23T12:47

2023-06-23T13:10

происшествия

фсб

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия ФСБ об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Подробности дела в инстанции не раскрыли.Статья УК РФ "госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, фсб, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)