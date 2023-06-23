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ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене - РИА Новости, 23.06.2023
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12:47 23.06.2023 (обновлено: 13:10 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/delo-1879986976.html
ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене
ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене - РИА Новости, 23.06.2023
ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене
Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия ФСБ об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:47
2023-06-23T13:10
происшествия
фсб
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия ФСБ об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде."Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Подробности дела в инстанции не раскрыли.Статья УК РФ "госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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происшествия, фсб, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ФСБ, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене

ФСБ возбудила против россиянина Хецоидзе дело о госизмене и попросила суд его арестовать

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия ФСБ об аресте россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
"Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня", - рассказал собеседник агентства.
Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, заседание должно пройти в закрытом режиме. Подробности дела в инстанции не раскрыли.
Статья УК РФ "госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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