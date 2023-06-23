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В Госдуме подтвердили, что российская делегация не поедет на сессию ПА ОБСЕ - РИА Новости, 23.06.2023
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22:04 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/delegatsiya-1880101124.html
В Госдуме подтвердили, что российская делегация не поедет на сессию ПА ОБСЕ
В Госдуме подтвердили, что российская делегация не поедет на сессию ПА ОБСЕ - РИА Новости, 23.06.2023
В Госдуме подтвердили, что российская делегация не поедет на сессию ПА ОБСЕ
Делегация РФ не поедет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ, поскольку нет гарантий безопасности, об этом сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T22:04
2023-06-23T22:04
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канада
москва
обсе
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 23 июн - РИА новости. Делегация РФ не поедет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ, поскольку нет гарантий безопасности, об этом сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой. "Нет. Мы не едем, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере", - сказал он. Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо, отметил он. "После нашей победы все изменится, но для тех, кто пытается выдавить Россию из ОБСЕ будет поздно", - сообщил Толстой.
https://ria.ru/20230615/obse-1878215894.html
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в мире, россия, канада, москва, обсе, госдума рф, петр толстой
В мире, Россия, Канада, Москва, ОБСЕ, Госдума РФ, Петр Толстой
В Госдуме подтвердили, что российская делегация не поедет на сессию ПА ОБСЕ

Толстой: российская делегация не поедет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА новости. Делегация РФ не поедет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ, поскольку нет гарантий безопасности, об этом сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой.
«
"Нет. Мы не едем, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального визового режима и безопасного пребывания российской делегации, без чего не может быть нормальной работы в ассамблее в Ванкувере", - сказал он.
Более того, предпринимаются попытки изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений, что недопустимо, отметил он.
"После нашей победы все изменится, но для тех, кто пытается выдавить Россию из ОБСЕ будет поздно", - сообщил Толстой.
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