https://ria.ru/20230623/chernigov-1880027270.html

В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат

В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат - РИА Новости, 23.06.2023

В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат

Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) напомнил об... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:25

2023-06-23T15:25

2023-06-23T15:25

специальная военная операция на украине

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черниговская область

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) напомнил об обязанности военнообязанных явиться в военкомат согласно закону "Об общей мобилизации". Ранее издание "Западный курьер" сообщало, что всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов была объявлена в Ивано-Франковске на западе Украины. Позже украинское издание "Страна" написало, что всеобщую мобилизацию объявили в Оболонском районе Киева. "Согласно указу президента Украины "Об общей мобилизации" все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на воинском учете, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении областного военкомата в социальной сети. При этом о новой волне всеобщей мобилизации на Украине пока не говорят. В Черниговском областном центре комплектования напомнили и об ответственности за уклонение от призыва. "В этом году против граждан, уклонившихся от призыва по мобилизации, возбуждено около 38 уголовных дел", - отметили в черниговском областном военкомате. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879996667.html

https://ria.ru/20230620/gospitalizatsiya-1879454786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр