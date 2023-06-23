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В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/chernigov-1880027270.html
В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат
В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат - РИА Новости, 23.06.2023
В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат
Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) напомнил об... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:25
2023-06-23T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) напомнил об обязанности военнообязанных явиться в военкомат согласно закону "Об общей мобилизации". Ранее издание "Западный курьер" сообщало, что всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов была объявлена в Ивано-Франковске на западе Украины. Позже украинское издание "Страна" написало, что всеобщую мобилизацию объявили в Оболонском районе Киева. "Согласно указу президента Украины "Об общей мобилизации" все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на воинском учете, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении областного военкомата в социальной сети. При этом о новой волне всеобщей мобилизации на Украине пока не говорят. В Черниговском областном центре комплектования напомнили и об ответственности за уклонение от призыва. "В этом году против граждан, уклонившихся от призыва по мобилизации, возбуждено около 38 уголовных дел", - отметили в черниговском областном военкомате. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879996667.html
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в мире, украина, черниговская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Черниговской области Украины призвали военнообязанных явиться в военкомат

Черниговский областной военкомат напомнил об обязанности военнообязанных региона прибыть

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Черниговский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы – ред.) напомнил об обязанности военнообязанных явиться в военкомат согласно закону "Об общей мобилизации".
Ранее издание "Западный курьер" сообщало, что всеобщая мобилизация человеческих и транспортных ресурсов была объявлена в Ивано-Франковске на западе Украины. Позже украинское издание "Страна" написало, что всеобщую мобилизацию объявили в Оболонском районе Киева.
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"Согласно указу президента Украины "Об общей мобилизации" все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на воинском учете, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении областного военкомата в социальной сети. При этом о новой волне всеобщей мобилизации на Украине пока не говорят.
В Черниговском областном центре комплектования напомнили и об ответственности за уклонение от призыва. "В этом году против граждан, уклонившихся от призыва по мобилизации, возбуждено около 38 уголовных дел", - отметили в черниговском областном военкомате.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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