https://ria.ru/20230623/biblioteka-1880019687.html

Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского

Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского - РИА Новости, 23.06.2023

Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского

Одесский облсовет переименовал областную библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского, изъяв из названия имя русского и советского поэта. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:59

2023-06-23T14:59

2023-06-23T14:59

в мире

украина

владимир маяковский

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одесский облсовет переименовал областную библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского, изъяв из названия имя русского и советского поэта."Одесская областная библиотека для юношества имени Владимира Маяковского сменила название на "Одесская областная библиотека для юношества". Соответствующее решение приняли на заседании сессии Одесского областного совета 23 июня", - говорится в сообщении на сайте украинского телеканала "Общественное".Телеканал уточняет, что исключение имени Маяковского из названия библиотеки поддержали на общественных обсуждениях.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230622/park-1879823187.html

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в мире, украина, владимир маяковский