https://ria.ru/20230623/biblioteka-1880019687.html
Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского
Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского - РИА Новости, 23.06.2023
Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского
Одесский облсовет переименовал областную библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского, изъяв из названия имя русского и советского поэта. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:59
2023-06-23T14:59
2023-06-23T14:59
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владимир маяковский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одесский облсовет переименовал областную библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского, изъяв из названия имя русского и советского поэта."Одесская областная библиотека для юношества имени Владимира Маяковского сменила название на "Одесская областная библиотека для юношества". Соответствующее решение приняли на заседании сессии Одесского областного совета 23 июня", - говорится в сообщении на сайте украинского телеканала "Общественное".Телеканал уточняет, что исключение имени Маяковского из названия библиотеки поддержали на общественных обсуждениях.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230622/park-1879823187.html
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в мире, украина, владимир маяковский
В мире, Украина, Владимир Маяковский
Одесский облсовет переименовал библиотеку имени Маяковского
Одесский облсовет переименовал библиотеку для юношества имени Владимира Маяковского