https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html

"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость

"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость - РИА Новости, 23.06.2023

"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость

В Чехии со следующего месяца вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев, после этого большинство из них могут оказаться без крыши над головой, РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:46

2023-06-23T19:46

2023-06-23T21:01

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МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. В Чехии со следующего месяца вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев, после этого большинство из них могут оказаться без крыши над головой, пишет Seznam Spravy."Существует угроза чрезвычайной ситуации с жильем, оставшиеся без дома украинские беженцы могут начать массово возвращаться на родину", — говорится в публикации.По данным издания, с июля граждане Чехии, готовые принять у себя выходцев с Украины, больше не будут получать от государства средства на их содержание. Эти деньги будут переводить самим беженцам, но для этого собственникам жилья придется зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае мигрантам придется платить аренду из своего пособия."В итоге не все смогут найти жилье — в том числе и потому, что рынок переполнен: предложений мало, а арендная плата и цены на общежития очень высоки", — уточняется в статье.Кроме того, в следующем месяце чешские власти перестанут выплачивать средства людям с временной защитой, которые находятся в республике более 150 дней и не относятся к уязвимым группам, отмечается в материале.Таким образом, велика вероятность возвращения возвращения на Украину до 50 тысяч беженцев, резюмировал портал.

https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html

https://ria.ru/20230620/bezhenka-1879263989.html

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в мире, чехия, украина, прага