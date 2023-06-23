Рейтинг@Mail.ru
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 23.06.2023 (обновлено: 21:01 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/bezhentsy-1880086004.html
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость - РИА Новости, 23.06.2023
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость
В Чехии со следующего месяца вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев, после этого большинство из них могут оказаться без крыши над головой, РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:46
2023-06-23T21:01
в мире
чехия
украина
прага
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_56b7e2438bdebf0f1c6598eb6096afc0.jpg
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. В Чехии со следующего месяца вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев, после этого большинство из них могут оказаться без крыши над головой, пишет Seznam Spravy."Существует угроза чрезвычайной ситуации с жильем, оставшиеся без дома украинские беженцы могут начать массово возвращаться на родину", — говорится в публикации.По данным издания, с июля граждане Чехии, готовые принять у себя выходцев с Украины, больше не будут получать от государства средства на их содержание. Эти деньги будут переводить самим беженцам, но для этого собственникам жилья придется зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае мигрантам придется платить аренду из своего пособия."В итоге не все смогут найти жилье — в том числе и потому, что рынок переполнен: предложений мало, а арендная плата и цены на общежития очень высоки", — уточняется в статье.Кроме того, в следующем месяце чешские власти перестанут выплачивать средства людям с временной защитой, которые находятся в республике более 150 дней и не относятся к уязвимым группам, отмечается в материале.Таким образом, велика вероятность возвращения возвращения на Украину до 50 тысяч беженцев, резюмировал портал.
https://ria.ru/20230604/bezhentsy-1876021647.html
https://ria.ru/20230620/bezhenka-1879263989.html
чехия
украина
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d39d808aa5aa5ffc418462c2b7fa1956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, украина, прага
В мире, Чехия, Украина, Прага
"Затронет большинство". Украинским беженцам сообщили пугающую новость

Seznam Spravy: в Чехии до 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июня — РИА Новости. В Чехии со следующего месяца вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев, после этого большинство из них могут оказаться без крыши над головой, пишет Seznam Spravy.
"Существует угроза чрезвычайной ситуации с жильем, оставшиеся без дома украинские беженцы могут начать массово возвращаться на родину", — говорится в публикации.
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
СМИ: украинские беженцы захватили и держат в страхе польский город
4 июня, 02:28
По данным издания, с июля граждане Чехии, готовые принять у себя выходцев с Украины, больше не будут получать от государства средства на их содержание. Эти деньги будут переводить самим беженцам, но для этого собственникам жилья придется зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае мигрантам придется платить аренду из своего пособия.
"В итоге не все смогут найти жилье — в том числе и потому, что рынок переполнен: предложений мало, а арендная плата и цены на общежития очень высоки", — уточняется в статье.
Кроме того, в следующем месяце чешские власти перестанут выплачивать средства людям с временной защитой, которые находятся в республике более 150 дней и не относятся к уязвимым группам, отмечается в материале.
Таким образом, велика вероятность возвращения возвращения на Украину до 50 тысяч беженцев, резюмировал портал.
Мигранты в сопровождении полиции Германии направляются в центр экстренной помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Наглая" беженка с Украины шокировала немцев
20 июня, 04:17
 
В миреЧехияУкраинаПрага
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала