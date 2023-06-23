https://ria.ru/20230623/belgorod-1879994405.html

Гладков рассказал об открытии школы креативных индустрий в Губкине

Гладков рассказал об открытии школы креативных индустрий в Губкине - РИА Новости, 23.06.2023

Гладков рассказал об открытии школы креативных индустрий в Губкине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях о том, что детская школа искусств в Губкине получила грант в 61 миллион рублей от... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:21

2023-06-23T13:21

2023-06-23T13:21

белгородская область

образование - общество

белгородская область

вячеслав гладков

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своих соцсетях о том, что детская школа искусств в Губкине получила грант в 61 миллион рублей от министерства культуры РФ на создание "Школы креативных индустрий", которая станет уже третьей в регионе. "Теперь наши талантливые и творческие дети могут получить дополнительное образование, получить навык звукорежиссуры, 3D-графики, создания дополненной виртуальной реальности и много-много других направлений", - отметил Гладков. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в новом учебном году в регионе таких школ появилось сразу две. Помимо открывшейся 1 сентября 2022 года первой в Белгородской области школы на базе института культуры в столице региона, старооскольских школьников 11-17 лет также будут обучать по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам шести студий: дизайн, звукорежиссура и звуковой дизайн, анимация и 3D-графика и других. В Старом Осколе учреждение расположилось в детской школе искусств им. М.Г. Эрденко №1. Уже началась поставка оборудования – закуплены центр обработки и автоматизации данных, модуль цифрового производства, студии фото и видеопроизводства, дизайна, 3D-анимации, технологическое оборудование для кондиционирования воздуха. Занятия здесь начнутся с 1 сентября. Срок бесплатного обучения – 2 года. В первый учебный год дети занимаются по шесть недель в каждой из шести студий. Второй год обучения полностью посвящается одной из них, которую ребёнок выбирает сам, предварительно пройдя собеседование. 120 ребят, которые сейчас завершают обучение в школе креативных индустрий, определяются с направлением для дальнейшего обучения. План по набору в столице региона не изменили – педагоги также ждут 120 школьников. В Старом Осколе сформируют группу из 120 ребят. Школа креативных индустрий создается в рамках федерального проекта Минкультуры РФ "Придумано в России".

https://ria.ru/20230405/belgorod-1863270556.html

https://ria.ru/20230417/belgorod-1865860105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол