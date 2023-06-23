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В конгрессе заявили о доказательствах поблажек властей по делу сына Байдена - РИА Новости, 23.06.2023
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00:57 23.06.2023 (обновлено: 05:57 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/bayden-1879896950.html
В конгрессе заявили о доказательствах поблажек властей по делу сына Байдена
В конгрессе заявили о доказательствах поблажек властей по делу сына Байдена - РИА Новости, 23.06.2023
В конгрессе заявили о доказательствах поблажек властей по делу сына Байдена
Республиканцы в конгрессе США имеют свидетельства вмешательства администрации президента Джо Байдена в дело о налоговых преступлениях его сына Хантера. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T00:57
2023-06-23T05:57
в мире
сша
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США имеют свидетельства вмешательства администрации президента Джо Байдена в дело о налоговых преступлениях его сына Хантера. "Могу подтвердить, что у нас есть заслуживающие доверия показания о том, что имело место нарушение и злоупотребление полномочий, которое привело к поблажкам в отношении сына президента", – заявил в четверг член палаты представителей Джейсон Смит. По его словам, показания источников в федеральной налоговой службе и минюсте свидетельствуют, что администрация вмешивалась и оказывала давление на дело о налоговых махинациях Хантера Байдена. По словам конгрессмена, сотрудники ведомств, которые пытались воспрепятствовать этому, были наказаны. Минюст США сообщил на этой неделе, что Хантер Байден признал вину по двум эпизодам неуплаты налогов. По информации американских СМИ, сделка с минюстом о признании вины предусматривает испытательный срок без лишения свободы, но официально решение о наказании будет выносить суд в штате Делавэр. Республиканцы осудили досудебную сделку, заявив, что продолжат вести собственные расследования в отношении семьи Байдена.
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в мире, сша, хантер байден, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден
В конгрессе заявили о доказательствах поблажек властей по делу сына Байдена

Конгрессмен Смит: у республиканцев есть показания о поблажек властей по делу сына Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США имеют свидетельства вмешательства администрации президента Джо Байдена в дело о налоговых преступлениях его сына Хантера.
«
"Могу подтвердить, что у нас есть заслуживающие доверия показания о том, что имело место нарушение и злоупотребление полномочий, которое привело к поблажкам в отношении сына президента", – заявил в четверг член палаты представителей Джейсон Смит.
По его словам, показания источников в федеральной налоговой службе и минюсте свидетельствуют, что администрация вмешивалась и оказывала давление на дело о налоговых махинациях Хантера Байдена. По словам конгрессмена, сотрудники ведомств, которые пытались воспрепятствовать этому, были наказаны.
Минюст США сообщил на этой неделе, что Хантер Байден признал вину по двум эпизодам неуплаты налогов. По информации американских СМИ, сделка с минюстом о признании вины предусматривает испытательный срок без лишения свободы, но официально решение о наказании будет выносить суд в штате Делавэр.
Республиканцы осудили досудебную сделку, заявив, что продолжат вести собственные расследования в отношении семьи Байдена.
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